Іншого підсудного суд виправдав. Вироки оголосили 2 грудня 2021 року.

До теми Суд закінчив дебати у справі про вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова

Суд виніс вироки щодо обвинувачуваних у вбивстві Вороненкова

Шевченківський суд ухвалив вироки щодо двох обвинувачених у справі щодо вбивства ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова в Києві:

обвинуваченого Ярослава Тарасенка визнали винним у сприянні умисному вбивству – його засудили до 12 років ув'язнення;

іншого Олександра Лося – виправдали.

Зокрема, за даними слідства, Тарасенко підвозив кілера до місця вбивства в Києві. Лось же, за версією слідства, допомагав організаторам вбивства, а також вів зовнішнє спостереження за жертвою. Вироки у справі виносила колегія присяжних.

Виданню УНН прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець розповіла, що "одного з обвинувачених, який за даними слідства підвозив на автомобілі виконавця, засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна".

Коротко про вбивство Вороненкова в Києві