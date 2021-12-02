Другого подсудимого суд оправдал. Приговоры были оглашены 2 декабря 2021 года.
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Суд вынес приговоры обвиняемым в убийстве Вороненкова
Шевченковский суд вынес приговоры двум обвиняемым по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве:
- обвиняемого Ярослава Тарасенко признали виновным в содействии умышленному убийству – его приговорили к 12 годам заключения;
- другого Александра Лося – оправдали.
В частности, по данным следствия, Тарасенко подвозил киллера к месту убийства в Киеве. Лось, по версии следствия, помогал организаторам убийства, а также вел внешнее наблюдение за жертвой. Приговоры по делу выносила присяжная коллегия.
Изданию УНН пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец рассказала, что "один из обвиняемых, который по данным следствия подвозил на автомобиле исполнителя, приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества".
Кратко об убийстве Вороненкова в Киеве
- В марте 2017 года Дениса Вороненкова смертельно ранили в Киеве, когда политик выходил из гостиницы вместе со своим охранником. Стрелял в него доброволец батальона "Донбасс" Павел Паршов.
- Последнего на месте преступления застрелил охранник политика. Паршов впоследствии скончался в больнице.
- Также следствие установило двоих подозреваемых в преступлении. В частности, летом того же года полиция задержала двоих подозреваемых – мужчину, который следил за потерпевшим, а также водителя, который подвозил исполнителя к месту преступления. Речь идет о Тарасенко и Лосе.
- Еще в мае 2018 года прокуратура завершила досудебное расследование.
- 1 декабря 2021 года завершились дебаты по делу. Прокурор попросил суд признать 2 обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства, исполненного по заказу, по корыстным мотивам группой людей. Фигурантов просят наказать лишением свободы на 12 лет.
- Кроме того, прокуратура предлагала признать одного из обвиняемых виновным в незаконном хранении оружия и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы. Обвиняемые же свою вину не признают.