Другого подсудимого суд оправдал. Приговоры были оглашены 2 декабря 2021 года.

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Суд вынес приговоры обвиняемым в убийстве Вороненкова

Шевченковский суд вынес приговоры двум обвиняемым по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве:

обвиняемого Ярослава Тарасенко признали виновным в содействии умышленному убийству – его приговорили к 12 годам заключения;

другого Александра Лося – оправдали.

В частности, по данным следствия, Тарасенко подвозил киллера к месту убийства в Киеве. Лось, по версии следствия, помогал организаторам убийства, а также вел внешнее наблюдение за жертвой. Приговоры по делу выносила присяжная коллегия.

Изданию УНН пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец рассказала, что "один из обвиняемых, который по данным следствия подвозил на автомобиле исполнителя, приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества".

Кратко об убийстве Вороненкова в Киеве