Нічний обшук у співробітників НАБУ: детективи кажуть, що проти них застосували силу

В ніч на 4 листопада прокурори ОГП у супроводі спецпризначенців провели обшуки у співробітників НАБУ. За інформацією самого Бюро, під час одного з обшуків до детектива застосували фізичну силу.

В Національному антикорупційному бюро заявили, що 4 листопада, близько 03:00, прокурори Офісу генерального прокурора провели обшуки в співробітника НАБУ, застосувавши силу, пише 24 Канал.

Дивіться також Незадекларовані мільйони: на сімейній брехні викрили голову облради та народну депутатку

Що відомо про обшуки ОГП?

За інформацією НАБУ, під час обшуку до одного з детективів застосували фізичну силу. Слідчі дії відбувались без судової ухвали та без попередження детектива, ймовірно вони пов'язані із його службовими обов'язками.

Відомо, що цей співробітник НАБУ був залучений до розслідування кількох корупційних справ та, як кажуть у Бюро, завжди діяв у рамках закону. За наявною інформацією, напередодні за співробітником велось негласне спостереження.

Наразі з'ясовують деталі події та хто до неї причетний.

Довідково! Редакція 24 Каналу намагалась отримати коментар пресслужби ОГП, однак там попросили дочекатись офіційного повідомлення.

Про які подібні випадки затримання співробітників антикорупційних органів нам відомо?