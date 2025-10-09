НАБУ спільно з САП викрили прокурора ОГП та адвокатів, які були посередниками при передачі хабаря у розмірі 3,5 мільйона доларів. Хабар нібито мали передати прокурорам САП та суддям ВАКС за закриття справи.

Детективи НАБУ та САП провели обшуки у двох прокурорів Офісу генерального прокурора в рамках розслідування справи про хабарництво. Про це пише 24 Канал із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про деталі справи?

У період з лютого по вересень 2025 року прокурор та адвокати нібито пропонували підозрюваному закрити справу через хабар посадовцям САП та ВАКС.

Особи виконували роль посередників під час отримання та передавання грошових коштів. При цьому розмір неправомірної вигоди збільшився – з 2 до 3,5 мільйона доларів,

– повідомили у НАБУ.

Згідно з планом прокурора ОГП та адвокатів, гроші мали передавати частинами, проте на момент затримання фігуранти встигли отримати лише 200 тисяч доларів.

У НАБУ додають, що зараз триває слідство, щоб встановити усіх учасників, причетних до цієї схеми.

Що кажуть в Офісі генпрокурора про цей інцидент?

У Офісі генпрокурора кажуть, що перший прокурор не є фігурантом даної справи, але за рішенням суду в нього провели обшуки. Жодних доказів причетності до цього злочину детективи НАБУ не знайшли. Вилучили лише мобільний телефон.

В ОГП зазначають, що цей посадовець входить в групу, яка розслідує діяльність детективів НАБУ, зокрема справу Магамедрасулова, підозрюваного у пособництві державі-агресорці. Це ставить під сумнів об'єктивність деяких детективів НАБУ.

Очевидно, що проведення обшуку в прокурора, який працював над справою посадовця НАБУ та вилучення у нього мобільного телефону, несуть ризики доступу до інформації, яка може бути важливою доказовою базою у цьому провадженні,

– додають у представництві.

У рішенні суду щодо другого прокурора зазначається, що той міг бути посередником при передачі хабаря суддям ВАКС та САП задля закриття кримінального провадження. Водночас він не мав жодного стосунку до цього розслідування та не входив до групи прокурорів, яка займалась справою високопосадовця НАБУ.

Офіс генерального прокурора підтверджує відданість прозорості, законності та правовій визначеності і водночас чекає на матеріали справи від НАБУ та САП для проведення внутрішньої перевірки. У разі підтвердження підозр будуть застосовані всі передбачені законом заходи.

