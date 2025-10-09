НАБУ заявило о разоблачении прокурора на подстрекательстве к даче взятки: в ОГП отреагировали
- НАБУ и САП разоблачили прокурора ОГП и адвокатов на попытке передать взятку в размере 3,5 миллиона долларов для закрытия дела.
- Во время обысков у двух прокуроров ОГП обнаружили только мобильный телефон, а следствие продолжается для установления всех участников схемы.
НАБУ совместно с САП разоблачили прокурора ОГП и адвокатов, которые были посредниками при передаче взятки в размере 3,5 миллиона долларов. Взятку якобы должны были передать прокурорам САП и судьям ВАКС за закрытие дела.
Детективы НАБУ и САП провели обыски у двух прокуроров Офиса генерального прокурора в рамках расследования дела о взяточничестве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Что известно о деталях дела?
В период с февраля по сентябрь 2025 года прокурор и адвокаты якобы предлагали подозреваемому закрыть дело за взятку должностным лицам САП и ВАКС.
Лица выполняли роль посредников при получении и передаче денежных средств. При этом размер неправомерной выгоды увеличился – с 2 до 3,5 миллиона долларов,
– сообщили в НАБУ.
Согласно плану прокурора ОГП и адвокатов, деньги должны были передавать частями, однако на момент задержания фигуранты успели получить только 200 тысяч долларов.
В НАБУ добавляют, что сейчас идет следствие, чтобы установить всех участников, причастных к этой схеме.
Что говорят в Офисе генпрокурора об этом инциденте?
В Офисе генпрокурора говорят, что первый прокурор не является фигурантом данного дела, но по решению суда у него провели обыски. Никаких доказательств причастности к этому преступлению детективы НАБУ не нашли. Изъяли только мобильный телефон.
В ОГП отмечают, что этот чиновник входит в группу, которая расследует деятельность детективов НАБУ, в частности дело Магамедрасулова, подозреваемого в пособничестве государству-агрессору. Это ставит под сомнение объективность некоторых детективов НАБУ.
Очевидно, что проведение обыска у прокурора, который работал над делом чиновника НАБУ и изъятие у него мобильного телефона, несут риски доступа к информации, которая может быть важной доказательной базой в этом производстве,
– добавляют в представительстве.
В решении суда в отношении второго прокурора отмечается, что тот мог быть посредником при передаче взятки судьям ВАКС и САП для закрытия уголовного производства. В то же время он не имел никакого отношения к этому расследованию и не входил в группу прокуроров, которая занималась делом чиновника НАБУ.
Офис генерального прокурора подтверждает приверженность прозрачности, законности и правовой определенности и одновременно ждет материалы дела от НАБУ и САП для проведения внутренней проверки. В случае подтверждения подозрений будут применены все предусмотренные законом меры.
Какие последние громкие коррупционные скандалы были в Украине?
В Хмельницкой области задержали женщину, которая обещала "оформить" местному жителю фейковую инвалидность. Цена вопроса – 22 тысячи долларов.
ГБР провело обыски у экс-главы Службы внешней разведки. Его подозревают по делу о превышении должностных обязанностей и закупке спецкомплекса за 112 миллионов гривен, не обоснованного потребностями службы.
НАБУ заявляет о давлении на антикоррупционные органы из-за следственных действий СБУ в отношении бывших детективов Бюро в Укрзализныце. Однако СБУ уверяет, что обыски санкционированы и касаются злоупотреблений в грузовых перевозках.