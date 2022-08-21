План провокації з Литвою та Польщею затверджений, – Латушко про пропаганду, яка діє в білорусі

Режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка здійснює антипольську та антилитовську політику. Так, там навіть ухвалили план щодо провокації цих країн.

Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко. За його словами, план має виконуватися білоруськими спецслужбами.

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Що передбачає план провокацій

Цей план передбачає знищення поховань польських солдатів на території білорусі, зокрема вже було зафіксовано 5 таких фактів. А також закриття шкіл та позбавлення права на вивчення польської мови для їх етнічної меншини. Так, нещодавно була закрита й одна з двох литовських шкіл у білорусі.

Актуальною залишається й проблема мігрантів на кордоні білорусі з цими країнами, де постійно фіксуються нелегальні спроби перетину державного кордону. На цьому й базуються наративи пропаганди.

Як пропагандисти використовують Польщу і Литву у своїх цілях

Латушко розповів, що генерал збройний сил білорусі козловський, який відповідає за ідеологію, у москві на конференції заявив, нібито "поляки хочуть їх завоювати", а "литовці думають тільки про відродження Великого князівська Литовського".

Йде така інформаційно-пропагандистська робота й створення конфлікту з литовцями та поляками всередині білорусі. А це, як основа для подальших ймовірних дій. Те, що план провокацій з Польщею та Литвою затверджений – це безперечно,

– додав білоруський опозиціонер.

Однак від кремля залежить, чи буде цей план залучений до роботи. За словами Латушка, росія зацікавлена в тому, щоб відрізати білорусь за кордонами з Польщею, Литвою та Україною для її подальшої анексії.

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