План провокации с Литвой и Польшей утвержден, – Латушко о пропаганде, действующей в беларуси

Режим самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко осуществляет антипольскую и антилитовскую политику. Так, там даже приняли план по провокации этих стран.

Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. По его словам, план должен выполняться белорусскими спецслужбами.

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Что предполагает план провокаций

Этот план предусматривает уничтожение захоронений польских солдат на территории беларуси, в том числе уже было зафиксировано 5 таких фактов. А также закрытие школ и лишение права на изучение польского языка для их этнического меньшинства. Так, недавно была закрыта и одна из двух литовских школ в беларуси.

Актуальной остается и проблема мигрантов на границе беларуси с этими странами, где постоянно фиксируются нелегальные попытки пересечения государственной границы. На этом и базируются нарративы пропаганды.

Как пропагандисты используют Польшу и Литву в своих целях

Латушко рассказал, что генерал вооруженный сил белоруси Козловский, отвечающий за идеологию, в москве на конференции заявил, что "поляки хотят их завоевать", а "литовцы думают только о возрождении Великого княжества Литовского".

Идет такая информационно-пропагандистская работа и создание конфликта с литовцами и поляками внутри беларуси. А это как основа для дальнейших возможных действий. То, что план провокаций с Польшей и Литвой утвержден – это безусловно,

– добавил белорусский оппозиционер.

Однако от кремля зависит, будет ли этот план вовлечен в работу. По словам Латушко, россия заинтересована в том, чтобы отрезать беларусь за границами с Польшей, Литвой и Украиной для дальнейшей аннексии.

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