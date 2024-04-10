Які наслідки для Путіна матиме затоплення Орська: Черник проаналізував вплив на війну

У російському Орську прорвало дамби, через що його затопило. Стихійні лиха під час війни однозначно можуть впливати на ситуацію в країні, але в цьому випадку все залежить від масштабу.

Річ у тім, що паводок в Орську має замалий масштаб, щоб по-справжньому сколихнути Росію. Про це у щоденному зведенні на 24 Каналі сказав військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

Цікаво Російський Орськ – під водою: показуємо на карті місто, де прорвало дамбу

Які наслідки матиме паводок в Росії

Наприклад, під час Першої світової війни іспанський грип забрав більше життів, ніж безпосередньо бойові дії та вплинув на цілу низку підрозділів. Зокрема, щодо їхньої готовності.

Такі стихійні лиха можуть мати коефіцієнт корисності у боротьбі з владою, але цього явища, як воно сталося – замало. Тут насправді відповідь лежить не у самих протестних потенціалах російського суспільства через стихію, а те, що страждають їхні заводи. Насамперед з виробництва зброї. І друге – що і далі страждатимуть заводи з перероблення нафти,

– зазначив Черник.

Так, через паводок зупинився один з найбільших заводів – Орський НПЗ.

Чому атака на завод у Борисоглєбську є вкрай важливою

9 квітня дрони атакували авіаремонтний завод у Борисоглєбську Воронезької області. Потрібно знищувати й надалі усе, що стосується технічного потенціалу, який допомагає підготовлювати пілотів, інженерний склад для обслуговування різноманітної техніки.

Чим більше це все спалахуватиме, тим краще, бо ми перебуваємо у третій стадії індустріальної війни – перемелювання сил і засобів противника. Так, у росіян ще є певний запас міцності фактично по всіх видах зброї, але у стратегічному сенсі вони все ж таки виснажуються,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Тож компенсувати виробничі потужності насамперед металорізальних, оптичних станків і взагалі будь-якого дорогого устаткування їм буде дедалі важче з кожним днем. А найголовніше навіть не устаткування, а кваліфіковані кадри – їх буде дедалі менше.

Про що ще говорив Черник