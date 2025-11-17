"Ситуація дуже важка": чи можуть росіяни прорватися до Запоріжжя

Окупанти мають просування в бік Гуляйполя. Західні медіа пишуть, що Україна, зосереджуючись на обороні Покровська, може втратити Запоріжжя. Однак це надто песимістичні прогнози.

По це в етері 24 Каналу наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зазначивши, що Росія на окремих ділянках фронту сконцентрувала чималу кількість бійців, зокрема в районі Гуляйполя – 120 тисяч та сотні одиниць техніки.

Ворог хоче утворити великі "клешні"

Росія – це країна, з якою жодна держава воювати самостійно, як підкреслив Жмайло, не здатна. До того ж їй допомагають Китай, КНДР, Іран. Натомість Україна має обмежений обсяг допомоги від Заходу. Зараз укладається низка багаторічних контрактів, але виникає питання щодо темпів їх виконання.

Він зауважив, що Росія за рік виробляє 3 мільйони снарядів. Тоді як США і Європа теоретично можуть передати Україні трохи більше 1 мільйона.

Стосовно Запоріжжя, навколо є ще три лінії оборони. Прорив зі сходу ускладнює нашу роботу. Є велика проблема можливості оточення укріпрайону біля Гуляйполя, продовжуються наступальні дії в районі населеного пункту Покровське, взявши який росіяни хочуть створити великі "клешні", щоб обходити наш важливий вузол оборони,

– пояснив Жмайло.

Яка ситуація в районі Гуляйполя: дивіться на карті

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці зазначив, що ворог з Новопавлівського напрямку переорієнтувався, бо СОУ захистили від нього місто Олександропіль. Тому росіяни вишукували шпарину. Їм сприяє туман, під покровом якого штурмові групи противника намагаються прориватися. Зі слів Жмайла, більша частина з них гине, але ті окупанти, яким вдається вижити – пробують там закріпитися та рухатися далі.

Росіяни на цьому напрямку застосовують безпрецедентну кількість артилерії, 2 тисячі снарядів за добу, не рахуючи КАБи, які зрівняли наші позиції з землею. Саме тому СОУ, зі слів Жмайла, відтягнулися звідти, щоб зберегти особовий склад.

Ситуація дуже важка, але до взяття Запоріжжя чи просування до нього ще дуже далеко. По-перше, велика відстань, по-друге, є фортифікаційні споруди, по-третє, росіяни вже не раз після оперативно-тактичних успіхів вичерпувались,

– озвучив Жмайло.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці підсумував, що Росія набрала чимало бійців, тому не жаліє їх кидати в штурми. Про фізичне захоплення Запоріжжя наразі точно не мовиться, але існують ризики, що росіяни тероризуватимуть його КАБами.

Як ситуацію біля Гуляйполя коментують військові експерти?