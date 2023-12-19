Просідання ґрунту над "Деміївською" оглянули прокурори, там потріскав асфальт: вражаючі фото

Київська міська прокуратура вивчила ситуацію над станцією метро "Деміївська". Відомство виклало фото, які вражають: над тунелем метро під землю ідуть торгові павільйони, а асфальт вкритий великими тріщинами.

Київський метрополітен близький до колапсу. Від столичних посадовців лунають суперечливі заяви стосовно можливого закриття мосту Метро, який потребує капітального ремонту, а також станцій "Почайна" і "Тараса Шевченка".

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Яка ситуація над станцією "Деміївська"

17 та 19 грудня правоохоронці із залученням експерта провели огляд місцевості над станцією метро "Деміївська". Там виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торговельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку,

– повідомили правоохоронці.

Руйнування асфальту над метро "Деміївська" / Фото Київської прокуратури

Результати огляду відправлять до експертного закладу, втім, не називають, якого саме. Ці результати мають врахувати під час проведення будівельно-технічної експертизи. Вона встановить, у якому стані перебуває перегінний тунель між "Деміївською" та "Либідською" і чому виникла аварійна ситуація.

Наразі триває слідство. Правоохоронці вивчають обставини, які призвели до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській або синій лінії. Провадження розпочато за фактом службової недбалості.

Поліція Київщини оглянула метро

19 грудня слідчі управління поліції у метрополітені спільно з експертами ретельно оглянули тунель між "Деміївською" та "Либідською", поверхні над тунелем, русло річки Дніпро та навколишню місцевість.

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Чи можуть закрити міст Метро та метро на Оболоні під час ремонту