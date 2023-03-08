Все може закінчитися, як у Білорусі, – ексспівробітник КДБ про результат протестів у Грузії
У Грузії триває протест біля стін місцевого парламенту. 7 березня там зібралося чимало людей. Багато країн підтримало грузинів, утім деякі експерти вважають, що подібні акції можуть закінчитися, як у Білорусі.
Саме таку думку висловив в ефірі 24 Каналу ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він додав, що згодом грузини можуть "змиритися з усім формально". Зазначимо, що протести розпочалися через закон про "іноагентів", який "проштовхнула" Росія.
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В чому скепсис
Сергій Жирнов скептично ставиться до подій у Грузії. Він пояснює це тим, що грузини "проковтнули" війну з Росією.
"Вони "проковтнули" 20%, коли в них забрали Північну Осетію та Абхазію. Вони погодилися, коли до них прийшов Іванішвілі, який по суті Путін. Вони не обурилися і не вийшли на мітинги", – сказав ексспівробітник КДБ.
Сергій Жирнов про протести в Грузії: дивитись відео
Разом з тим відзначив, що спроби щось змінити все ж інколи відбуваються. Утім, поки безрезультатно.
Я не знаю, чим це все закінчиться. Дуже б хотілося, аби добре. Але, на жаль, у мене є відчуття, що в Грузії все закінчиться, як у Білорусі. Протести можуть бути, але потім їх втоплять в крові і вони (грузини – 24 Канал) формально з усім змиряться,
– заявив Жирнов.
Коли треба було починати протести
Все розпочалося після перевиборів Саакашвілі та обрання Іванішвілі, вважає Сергій Жирнов. Він відверто називає його "маріонеткою Путіна", з курсом на колишній Радянський Союз. Експерт порівняв сучасне положення Грузії з Україною, де рахунок у боротьбі впевнено переймає саме наша країна.
"Ви воюєте за свої території. У вас забрали 20%. Ви відвоювали 4%. У Путіна залишилося 16%. І ви не збираєтеся зупинятися, поки не відвоюєте території включно з Донбасом та Кримом. Ви зрозуміли, що Росія – як рак і якщо залишити бодай одну клітинку на вашій території, він розростеться та знову повернеться", – резюмував Сергій Жирнов.
Протести в Грузії: думки
- Політолог Микола Давидюк порівняв протести в Грузії з революцією в Україні 2013 – 2014 років і відзначив, що вони можуть призвести до більш глобальних змін.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман вірить у наміри протестувальників і зазначає, що їм вдасться досягнути скасування цього законопроєкту.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників. Вона заявила, що накладе вето на скандальний законопроєкт про "іноагентів".