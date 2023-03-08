Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, У ЄС посилають чіткий сигнал Грузії, що необхідно визначатись із зовнішньою політикою, а громадяни підтримують дії чинного уряду.

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Час визначатись

Микола Давидюк розповів, що протести в Грузії продемонстрували різницю між урядом та населенням, яке хоче нагадати владі, що 20% країни окуповані Росією. При цьому позиція уряду залишається незрозумілою.

За словами політолога, уряд Грузії або не розуміє, що відбувається, або просто підіграє Росії.

Президентка Грузїі Саломе Зурабішвілі вже заявила, що накладе вето на закон "про іноземних агентів", але, за словами Давидюка, у Грузії парламент може обійти вето президента. Микола Давидюк впевнений, що президентка Грузії це розуміє, і якби вона дійсно підтримувала б протестувальників, приєдналась би до них.

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Політолог зазначив, що нинішня ситуація в Грузії схожа на революцію в Україні у 2013 – 2014 роках.

Якщо в Україні ми це зробили в 2014 році, а Помаранчеву революцію робили в 2004», вони свою робили в 2003. Ми зараз їм передамо свою естафетну паличку та допоможемо їм зробити ті демократичні перетворення,

– сказав Давидюк.

Політолог переконаний, що ці протести можуть призвести до ймовірної зміни влади, звільнення Міхеїла Саакашвілі, а також до певних процесів на Кавказі, які відгукнуться у Кремлі.

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Він пригадав, що Грузія першою з пострадянських країн окрім країн Балтії сказала хоч якесь слово проти імперських амбіцій Росії.

Микола Давидюк вважає, що грузинам також набридла зухвала поведінка росіян, які втекли у Грузії від мобілізації. За словами політолога, росіяни тільки перші 3 дні поводили себе більш-менш адекватно, але потім у них знову почали проявлятись нахабні риси, й вони почали вимагати від грузинів обслуговування російською.

На це московське жлобство і снобізм, яке зайшло в чужий дім, брудні ноги закинуло на стіл й сказало, щоб їх обслуговували, бо вони росіяни, приїхали та звикли тут панувати – вони відповіли на це протестами,

– сказав Давидюк.

Він відзначив, що протести по всім пострадянським країнам могли б спричинити нестабільність регіону й крах режиму Путіна.

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