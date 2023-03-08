Все может закончиться, как в Беларуси, – экс-сотрудник КГБ о результате протестов в Грузии

В Грузии продолжается протест возле местного парламента. 7 марта там собралось немало людей. Многие страны поддержали грузин, однако некоторые эксперты считают, что подобные акции могут закончиться, как в Беларуси.

Именно такое мнение высказал в эфире 24 Канала экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он добавил, что впоследствии грузины могут "смириться со всем формально". Отметим, что протесты начались из-за закона об "иноагентах", который "протолкнула" Россия.

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В чем скепсис

Сергей Жирнов скептически относится к происходящему в Грузии. Он объясняет это тем, что грузины "проглотили" войну с Россией.

"Они "проглотили" 20%, когда у них забрали Северную Осетию и Абхазию. Они согласились, когда к ним пришел Иванишвили, который по сути Путин. Они не возмутились и не вышли на митинги", – сказал экс-сотрудник КГБ.

Сергей Жирнов о протестах в Грузии: смотреть видео

Вместе с тем отметил, что попытки что-то изменить все же иногда предпринимаются. Впрочем, пока безрезультатно.

Я не знаю, чем это все закончится. Очень хотелось бы, чтобы хорошо. Но, к сожалению, у меня есть чувство, что в Грузии все закончится, как в Беларуси. Протесты могут быть, но потом их утопят в крови и они (грузины – 24 Канал) формально со всем смирятся,

– заявил Жирнов.

Когда нужно было начинать протесты

Все началось после перевыборов Саакашвили и избрания Иванишвили, считает Сергей Жирнов. Он откровенно называет его "марионеткой Путина", с курсом на бывший Советский Союз. Эксперт сравнил современное положение Грузии с Украиной, где счет в борьбе уверенно перенимает именно наша страна.

"Вы воюете за свои территории. У вас забрали 20%. Вы отвоевали 4%. У Путина осталось 16%. И вы не собираетесь останавливаться, пока не отвоюете территории, включая Донбасс и Крым. Вы поняли, что Россия – как рак и если оставить хотя бы одну клетку на вашей территории, она разрастется и снова вернется", – резюмировал Сергей Жирнов.

Протесты в Грузии: мнения