Именно такое мнение высказал в эфире 24 Канала экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он добавил, что впоследствии грузины могут "смириться со всем формально". Отметим, что протесты начались из-за закона об "иноагентах", который "протолкнула" Россия.
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В чем скепсис
Сергей Жирнов скептически относится к происходящему в Грузии. Он объясняет это тем, что грузины "проглотили" войну с Россией.
"Они "проглотили" 20%, когда у них забрали Северную Осетию и Абхазию. Они согласились, когда к ним пришел Иванишвили, который по сути Путин. Они не возмутились и не вышли на митинги", – сказал экс-сотрудник КГБ.
Сергей Жирнов о протестах в Грузии: смотреть видео
Вместе с тем отметил, что попытки что-то изменить все же иногда предпринимаются. Впрочем, пока безрезультатно.
Я не знаю, чем это все закончится. Очень хотелось бы, чтобы хорошо. Но, к сожалению, у меня есть чувство, что в Грузии все закончится, как в Беларуси. Протесты могут быть, но потом их утопят в крови и они (грузины – 24 Канал) формально со всем смирятся,
– заявил Жирнов.
Когда нужно было начинать протесты
Все началось после перевыборов Саакашвили и избрания Иванишвили, считает Сергей Жирнов. Он откровенно называет его "марионеткой Путина", с курсом на бывший Советский Союз. Эксперт сравнил современное положение Грузии с Украиной, где счет в борьбе уверенно перенимает именно наша страна.
"Вы воюете за свои территории. У вас забрали 20%. Вы отвоевали 4%. У Путина осталось 16%. И вы не собираетесь останавливаться, пока не отвоюете территории, включая Донбасс и Крым. Вы поняли, что Россия – как рак и если оставить хотя бы одну клетку на вашей территории, она разрастется и снова вернется", – резюмировал Сергей Жирнов.
Протесты в Грузии: мнения
- Политолог Николай Давыдюк сравнил протесты в Грузии с революцией в Украине 2013 – 2014 годов и отметил, что они могут привести к более глобальным изменениям.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман верит в намерения протестующих и отмечает, что им удастся достичь отмены этого законопроекта.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Она заявила, что наложит вето на скандальный законопроект об "иноагентах".