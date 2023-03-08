Саме таку думку висловив в ефірі 24 Каналу ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він додав, що згодом грузини можуть "змиритися з усім формально". Зазначимо, що протести розпочалися через закон про "іноагентів", який "проштовхнула" Росія.

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В чому скепсис

Сергій Жирнов скептично ставиться до подій у Грузії. Він пояснює це тим, що грузини "проковтнули" війну з Росією.

"Вони "проковтнули" 20%, коли в них забрали Північну Осетію та Абхазію. Вони погодилися, коли до них прийшов Іванішвілі, який по суті Путін. Вони не обурилися і не вийшли на мітинги", – сказав ексспівробітник КДБ.

Сергій Жирнов про протести в Грузії: дивитись відео

Разом з тим відзначив, що спроби щось змінити все ж інколи відбуваються. Утім, поки безрезультатно.

Я не знаю, чим це все закінчиться. Дуже б хотілося, аби добре. Але, на жаль, у мене є відчуття, що в Грузії все закінчиться, як у Білорусі. Протести можуть бути, але потім їх втоплять в крові і вони (грузини – 24 Канал) формально з усім змиряться,

– заявив Жирнов.

Коли треба було починати протести

Все розпочалося після перевиборів Саакашвілі та обрання Іванішвілі, вважає Сергій Жирнов. Він відверто називає його "маріонеткою Путіна", з курсом на колишній Радянський Союз. Експерт порівняв сучасне положення Грузії з Україною, де рахунок у боротьбі впевнено переймає саме наша країна.

"Ви воюєте за свої території. У вас забрали 20%. Ви відвоювали 4%. У Путіна залишилося 16%. І ви не збираєтеся зупинятися, поки не відвоюєте території включно з Донбасом та Кримом. Ви зрозуміли, що Росія – як рак і якщо залишити бодай одну клітинку на вашій території, він розростеться та знову повернеться", – резюмував Сергій Жирнов.

Протести в Грузії: думки