Не просто конфлікт в Абхазії: яку комбінацію хоче розіграти там Росія

У самопроголошеній республіці Абхазія почалися протести після укладання інвестиційної угоди з Росією. Люди вийшли на мітинги, після яких влада вирішила відкликати скандальний законопроєкт.

Абхазія та Південна Осетія вже давно окуповані Росією. Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко зауважив 24 Каналу, що там панують проросійські настрої.

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Який сценарій хоче реалізувати Росія

"У невизнаній республіці намагаються організувати російську комбінацію. Проте це не конфлікт виключно всередині Абхазії між владою та опозицією. Ситуація значно глибша", - сказав політолог.

Варто зауважити, що ключова проблема в тому, що опозиція проти підписання об'ємної економічної інвестиційної угоди з Росією. Країна-агресорка одна з небагатьох держав, яка визнала незалежність Абхазії. Теоретично це дозволяє їм укладати між собою договори.

Російська ідея затяжної окупації Грузії полягатиме в тому, що мають відкритися порти Абхазії. Відповідно до закону, інвестор з Росії матиме більше прав на власність, інвестиції, ніж корінні жителі. Фактично росіяни почнуть повністю скупляти землю, нерухомість та виробництво в Абхазії. Така сама ситуація може бути з Південною Осетією,

– розповів Олексій Буряченко.

На виборах у Грузії перемогла проросійська партія. Далі Москва може почати повертати країні окуповані території. Це дозволить "Грузинській мрії" вийти до свого електорату й сказати, що це нібито їхня політика призвела до повернення територій. Тоді як разом із Заходом вони лише їх "втрачали".

У такому випадку у Грузії практично не залишиться шансів знову повернутися в бік демократичного світу. Адже Росія витіснить з країни залишки грузинського та західного бізнесу, а саму Грузію візьме під свій повний контроль. Владіміру Путіну це вигідно з огляду на економічні вигоди.

Нагадаємо, підписання інвестиційної угоди опозиція розглядала як здачу інтересів Абхазії. На тлі протестів президент самопроголошеної країни планував піти у відставку, але згодом передумав.