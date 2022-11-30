Країна 3 роки не виходить з локдаунів: до чого призведуть протести в Китаї

У Китаї тривають масові акції протесту проти жорстких антиковідних обмежень. Окремі протестувальники навіть вимагають відставки китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Про це 24 каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Він нагадав, що протести у Китаї спалахнули через тривалі локдауни.

Читайте також Через протести на заводі у Китаї: Apple може недорахуватися мільйонів нових iPhone

Сі Цзіньпін перетворив Китай на величезний концтабір

У країні наростає все більше невдоволення так званою Zero-Covid policy – політикою, яку запровадив Сі Цзіньпін, аби зупинити поширення коронавірусу.

Китайці протягом 3 років не виходили з локдаунів. Вся ця політика спрямована на те, аби створити на території Китаю величезний концтабір, де люди місяцями перебувають у своїх квартирах,

– наголосив Харитонов.

За його словами, люди, які постійно перебувають у примусовій ізоляції, не мають доступу до їжі та засобів гігієни. Коли ж китайці намагаються вийти до магазину, їх нещадно б'ють "медичні поліціянти" – люди у захисних костюмах без розпізнавальних знаків.

Що спровокувало масові протести у Китаї

Як розповів активіст, унаслідок жорстких карантинних обмежень виникають катастрофи. Наприклад, коли в будинках починається пожежа, рятувальники не можуть дістатися до місця події, аби загасити вогонь.

Зокрема, так сталося у Східному Туркестані. У столиці регіону – місті Урумчі – 24 листопада спалахнула пожежа у багатоквартирному будинку. Унаслідок трагедії загинули 10 людей.

Артур Харитонов Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Насправді Пекін використовує коронавірус як привід для геноциду проти уйгурів та репресій у Тибеті. Однак багато людей у Китаї не знають правду про те, що відбувається в Східному Туркестані. А от інформацію про пожежу китайська пропаганда пропустила всередині країни. Ця трагедія викликала обурення людей.

Як зазначив Харитонов, китайці зробили висновок, що загибель людей стала наслідком карантинних обмежень. Саме це стало поштовхом до масових протестів.

Влада КНР приховує реальні наслідки пандемії Covid-19

За словами президента громадської організації "Ліберально-демократична ліга України", у Китаї загалом все більше зростає невдоволення політикою Сі Цзіньпіна, яка нібито спрямована на боротьбу з Covid-19.

Ця політика абсолютно неефективна. Вона призвела до масових смертей. Цифри втрат, особливо у перший рік поширення коронавірусу, величезні,

– сказав Харитонов.

Він додав, що особливо критичною ситуація була в Ухані, де тіла людей щоденно спалювали у крематоріях. Тоді у Китаї знайшлися сміливці, яка наважилися вести розслідування. Однак всі, хто намагався розповісти правду, зникли безвісти.

Китайці незадоволені політикою боротьби проти Covid-19

Ще восени 2020 року Пекін помпезно святкував нібито перемогу над Covid-19. Зараз у китайців виникає все більше питань до своєї влади та ситуації з коронавірусом.

Китайці знають, що у світі локдаун закінчився, що світ починає оговтуватися після пандемії. А у Китаї все тільки гіршає. Жителі країни вже ставлять під сумніви навіть китайську медицину,

– зазначив експерт.

Харитонов пояснив, що влада Китаю запровадила обов'язкову вакцинацію проти Covid-19. При цьому в країні зробити щеплення можливо лише китайськими вакцинами. У китайців виникає все більше питань щодо того, чому вірус і далі поширюється, а ефекту від вакцинації немає.

Чи загрожують протести владі Сі Цзіньпіна

Як зазначив Харитонов, наразі до кінця незрозуміло, чого насправді хочуть досягнути протестувальники у Китаї. Частина з них навіть закликає повалити режим президента Китаю Сі Цзіньпіна. Однак, на думку експерта, це лише поодинокі заяви окремих сміливих активістів.

"Наразі про політичні протести не йдеться. Мітинги відбуваються у межах великого соціального потрясіння для Китаю", – сказав активіст.

Зверніть увагу У лідера Гонконгу виявили коронавірус після зустрічі з Сі Цзіньпіном

Він зазначив, що китайці загалом часто виходять на протести, однак ця інформація не виходить на міжнародний рівень. Втім, жителі країни протестують не проти політичних моментів, а висловлюють невдоволення соціальними проблемами: малими виплатами або питаннями, які стосуються дітей.

Питання у тому, чого хоче левова частка людей, які вийшли на вулиці у Китаї: чи вони просто виступають з проханням зняти карантинні обмеження, чи справді готові до рішучих дій. На мою думку, ті люди, які виходять з тезами про скидання Сі Цзіньпіна, – це поодинокі випадки,

– зазначив Харитонов.

Він додав, що інформація про такі заклики у самому Китаї приховується. На думку президента громадської організації "Ліберально-демократична ліга України", протести у Китаї стануть приводом для дуже жорстких репресій з боку влади.

Артур Харитонов припустив, які наслідки матимуть бунти у Китаї: дивіться відео

Протести у Китаї: що відомо