Коронавірус у лідера Гонконгу підтвердили після його повернення з Таїланду. Там Джон Лі брав участь у форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та декілька днів був поруч з Сі Цзіньпіном.

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Напередодні Джон Лі зустрічався з Сі Цзіньпіном

У ЗМІ зазначили, що 17 листопада Джон Лі перебував поряд з президентом КНР. Окрім того, наступного дня лідер Гонконгу у Бангкоку сидів біля Сі Цзіньпіна та спілкувався з ним. На цих зустрічах жоден політик не носив захисних масок.

У Financial Times припустили, що, ймовірно, це був один із найближчих контактів Сі Цзіньпіна з коронавірусом від початку пандемії COVID-19. Раніше, попри значні економічні втрати, Китай запроваджував жорсткі локдауни та змушував людей ізолюватися вдома.

Зауважимо, що офіційно китайська сторона поки не коментувала інциденту. ЗМІ припускають, що наразі Сі Цзіньпінь, ймовірно, перебуває на п'ятиденному карантині. Адже він є обов'язковим для тих, хто прибуває до країни з-за кордону.

Зауважимо, що даними ВООЗ, захворюваність на коронавірус у Китаї почала знову зростати у серпні 2022 року.

Зверніть увагу! Сі Цзіньпінь почав виїжджати за межі держави кілька місяців тому. 15 – 16 листопада він брав участь у саміті "Великої Двадцятки", де зустрівся з лідерами інших держав-членів G20.

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