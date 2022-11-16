Сі Цзіньпін висунув звинувачення Трюдо, коли вони 16 листопада зустрілись під час саміту G20, який проходив на Балі.

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Все, що ми обговорювали, потрапило до газет. Це неприйнятно. Так не ведеться діалог. Якщо з вашого боку є щирість,

– сказав Сі, перш ніж Трюдо перервав його.

Трюдо закликав до діалогу

Прем'єр-міністр Канади сказав, що хоча у двох лідерів є розбіжності, вони повинні працювати разом.

Ми віримо у вільний, відкритий та відвертий діалог, і це те, що ми продовжуватимемо. Ми продовжуватимемо шукати шляхи конструктивної спільної роботи, але будуть речі, де наші думки розходитимуться,

– сказав Трюдо, перш ніж Сі Цзіньпін перервав його.

"Давайте спочатку створимо умови", – сказав Сі Цзіньпін.

Потиснувши руки, вони розійшлися.

Чим невдоволений Сі Цзіньпін

Канадське видання Global News пише, що за даними високопоставленого джерела в уряді Канади, під час розмови з Сі, яка відбулася 15 листопада, Трюдо порушив питання про війну в Україні, Північній Кореї та передбачуване втручання Китаю у вибори в Канаді.

Саме зміст цієї розмови начебто просочився у пресу, і власне, цим невдоволений китайський лідер.

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Сі Цзіньпін зустрівся із Байденом: головне

Напередодні саміту Джо Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном. Зокрема, лідери цих держав неодноразово згадували питання війни в Україні.

За словами Сі Цзіньпіна, Китай "весь час був на боці миру і продовжить заохочувати до мирних переговорів". Водночас у Китаї сподіваються, що США, НАТО і ЄС будуть вести всебічний діалог з державою-агресором.

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