Коронавирус у лидера Гонконга подтвердили после его возвращении из Таиланда. Там Джон Ли участвовал в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и несколько дней был рядом с Си Цзиньпином.

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Накануне Джон Ли встречался с Си Цзиньпином

В СМИ отметили, что 17 ноября Джон Ли находился рядом с президентом КНР. Кроме того, на следующий день лидер Гонконга в Бангкоке сидел у Си Цзиньпина и общался с ним. На этих встречах ни один политик не носил защитные маски.

В Financial Times предположили, что, по всей вероятности, это был один из ближайших контактов Си Цзиньпина с коронавирусом с начала пандемии COVID-19. Ранее, несмотря на значительные экономические потери, Китай вводил жесткие локдауны и заставлял людей изолироваться дома.

Отметим, официально китайская сторона пока не комментировала инцидента. СМИ предполагают, что в настоящее время Си Цзиньпинь, вероятно, находится на пятидневном карантине. Ведь он обязателен для тех, кто прибывает в страну из-за границы.

Заметим, что данными ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в Китае начала снова расти в августе 2022 года.

Обратите внимание! Си Цзиньпинь начал выезжать за пределы государства несколько месяцев назад. 15 – 16 ноября он участвовал в саммите "Большой Двадцатки", где встретился с лидерами других государств-членов G20.

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