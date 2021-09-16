Протидія і стримування: в Європарламенті презентували нові принципи політики ЄС щодо Росії

Спроби Кремля впливати на інші держави гібридними засобами потрібно стримувати. Саме на цьому Європейському Союзу слід будувати політику щодо Росії.

Також потрібно залучати до цього активну частину громадянського суспільства Росії. Про це під час засідання Європейського парламенту заявив депутат Андрюс Кубілюс.

До слова У Євросоюзі можуть не визнати вибори в Держдуму Росії

Кремль потрібно стримувати

У Страсбурзі 15 вересня засідав Європейський парламент. Виступав там і депутат Андрюс Кубілюс – він презентував проєкт доповіді про напрямки політичних взаємин ЄС і Росії. Головних напрямків три:

Протидія.

Стримування.

І залучення.

Протидія

Це стосується протидії агресивній політиці Кремля – як зовнішній, так і внутрішній, дотримання чіткої політики невизнання анексії та окупації Криму, Донбасу, Південної Осетії,

– пояснив Кубілюс.

І додав, що "ефективніші види санкцій слід краще скоординувати з трансатлантичними партнерами".

Згадав євродепутат і про невизнання "вкрадених" виборів, якщо такі будуть.

І про послаблення залежності ЄС від російського газу.

Стримування

Щодо другого напрямку політики до Росії: мовиться про стримування гібридних загроз та корупції, які Росія намагається застосовувати в самому ЄС.

Якщо ми хочемо допомогти демократії в Росії у трансформації країни та у позбавленні від кремлівської автократії, ми маємо самі очиститися від кремлівських впливів,

– наголосив Кубілюс.

Залучення

Тут здебільшого мовиться про залучення громадянського суспільства Росії.

Росіянам треба нагадати, які відносини ЄС прагне будувати саме з демократичною Росією.

Це про скасування віз, угоду про вільну торгівлю, модернізацію тощо.

Росіяни мають знати, що трансформація їхньої країни буде вигідною для них всіх,

– переконаний євродепутат.

А щоб ті ж росіяни повірили, вони мають бачити перед собою вдалий приклад – зокрема, перетворення України, Молдови й Грузії, прагнення до європейської інтеграції яких слід підтримати.

Якими раніше були принципи політики ЄС до Росії

У 2016 країни ЄС погодили 5 принципів у взаєминах ЄС і Росі:

Повна імплементація мінських домовленостей.

Зміцнення відносин із партнерами й сусідами на Сході та в Центральній Азії.

Посилення стійкості ЄС до загроз у сфері енергетики та кіберпросторі.

Взаємодія з Кремлем у певних напрямках зовнішньої політики, зокрема – у боротьбі з тероризмом.

Підтримка Євросоюзом російського громадянського суспільства.

Про те ж, що у 2021 році з'являться нові принципи, у червні натякнув глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель.