Глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель повідомив тільки принципи концепції, її деталі представлять пізніше.

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Нова стратегія ЄС щодо Росії

Боррель повторив слова американського президента Джо Байдена, який заявляв, що відносини з Росією перебувають на найнижчому рівні за період після Холодної війни.

Очільник європейської зовнішньої політики також додав, що буде нелегко їх покращити, адже перспективи "не блискучі".

Ми маємо відштовхувати, ми маємо стримувати, і ми маємо залучати Росію,

– зазначив дипломат.

ЄС опублікує новий звіт про Росію після зустрічі Джо Байдена з Володимиром Путіним 16 червня.

Зустріч Байдена та Путіна: що відомо