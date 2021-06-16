Глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель повідомив тільки принципи концепції, її деталі представлять пізніше.
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Нова стратегія ЄС щодо Росії
Боррель повторив слова американського президента Джо Байдена, який заявляв, що відносини з Росією перебувають на найнижчому рівні за період після Холодної війни.
Очільник європейської зовнішньої політики також додав, що буде нелегко їх покращити, адже перспективи "не блискучі".
Ми маємо відштовхувати, ми маємо стримувати, і ми маємо залучати Росію,
– зазначив дипломат.
ЄС опублікує новий звіт про Росію після зустрічі Джо Байдена з Володимиром Путіним 16 червня.
Зустріч Байдена та Путіна: що відомо
- Лідери держав зустрінуться 16 червня у Женеві у віллі La Grange. Їхня розмова складатиметься з 3 частин. На перемовинах також будуть держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та інші чиновники. У Путіна заявили, що формат віч-на-віч не планують.
- Президент країн обговорять стратегічну стабільність, пандемію, Україну, кібербезпеку, економіку та інші актуальні питання.
- По завершенню зустрічі Байден і Путін не даватимуть спільну пресконференцію. Вони поспілкуються з журналістами окремо.