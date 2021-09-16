Противодействие и сдерживание: в Европарламенте презентовали новые принципы политики ЕС к России

Попытки Кремля влиять на другие государства гибридными средствами нужно сдерживать. Именно на этом Европейскому Союзу следует строить политику в отношении России.

Также нужно привлекать к этому активную часть гражданского общества России. Об этом во время заседания Европейского парламента заявил депутат Андрюс Кубилюс.

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Кремль нужно сдерживать

В Страсбурге 15 сентября заседал Европейский парламент. Выступал там и депутат Андрюс Кубилюс – он представил проект доклада о направлениях политических отношений ЕС и России. Главных направлений три:

Противодействие.

Сдерживание.

И привлечение.

Противодействие

Это касается противодействия агрессивной политике Кремля – как внешней, так и внутренней, соблюдения четкой политики непризнания аннексии и оккупации Крыма, Донбасса, Южной Осетии,

– пояснил Кубилюс.

И добавил, что "более эффективные виды санкций следует лучше скоординировать с трансатлантическими партнерами".

Вспомнил евродепутат и о непризнании "украденных" выборов, если такие будут.

И об ослаблении зависимости ЕС от российского газа.

Сдерживание

Что касается второго направления политики к России: речь идет о сдерживании гибридных угроз и коррупции, которые Россия пытается применять в самом ЕС.

Если мы хотим помочь демократии в России в трансформации страны и в избавлении от кремлевской автократии, мы сами должны очиститься от кремлевских воздействий,

– отметил Кубилюс.

Привлечение

Здесь в основном говорится о привлечении гражданского общества России.

Россиянам надо напомнить, какие отношения ЕС стремится строить именно с демократической Россией.

Это об отмене виз, соглашении о свободной торговле, модернизации и тому подобном.

Россияне должны знать, что трансформация их страны будет выгодной для них всех,

– уверен евродепутат.

А чтобы те же россияне поверили, они должны видеть перед собой удачный пример – в частности, превращения Украины, Молдовы и Грузии, стремление к европейской интеграции которых следует поддержать.

Какими раньше были принципы политики ЕС к России

В 2016 страны ЕС согласовали 5 принципов во взаимоотношениях ЕС и Россия:

Полная имплементация минских договоренностей.

Укрепление отношений с партнерами и соседями на Востоке и в Центральной Азии.

Усиление устойчивости ЕС к угрозам в сфере энергетики и киберпространстве.

Взаимодействие с Кремлем в некоторых направлениях внешней политики, в частности – в борьбе с терроризмом.

Поддержка Евросоюзом российского гражданского общества.

О том же, что в 2021 году появятся новые принципы, в июне намекнул глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.