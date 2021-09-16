Противодействие и сдерживание: в Европарламенте презентовали новые принципы политики ЕС к России
Источник:Укринформ
Попытки Кремля влиять на другие государства гибридными средствами нужно сдерживать. Именно на этом Европейскому Союзу следует строить политику в отношении России.
Также нужно привлекать к этому активную часть гражданского общества России. Об этом во время заседания Европейского парламента заявил депутат Андрюс Кубилюс.
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Кремль нужно сдерживать
В Страсбурге 15 сентября заседал Европейский парламент. Выступал там и депутат Андрюс Кубилюс – он представил проект доклада о направлениях политических отношений ЕС и России. Главных направлений три:
- Противодействие.
- Сдерживание.
- И привлечение.
Противодействие
Это касается противодействия агрессивной политике Кремля – как внешней, так и внутренней, соблюдения четкой политики непризнания аннексии и оккупации Крыма, Донбасса, Южной Осетии,
– пояснил Кубилюс.
И добавил, что "более эффективные виды санкций следует лучше скоординировать с трансатлантическими партнерами".
- Вспомнил евродепутат и о непризнании "украденных" выборов, если такие будут.
- И об ослаблении зависимости ЕС от российского газа.
Сдерживание
Что касается второго направления политики к России: речь идет о сдерживании гибридных угроз и коррупции, которые Россия пытается применять в самом ЕС.
Если мы хотим помочь демократии в России в трансформации страны и в избавлении от кремлевской автократии, мы сами должны очиститься от кремлевских воздействий,
– отметил Кубилюс.
Привлечение
Здесь в основном говорится о привлечении гражданского общества России.
- Россиянам надо напомнить, какие отношения ЕС стремится строить именно с демократической Россией.
- Это об отмене виз, соглашении о свободной торговле, модернизации и тому подобном.
Россияне должны знать, что трансформация их страны будет выгодной для них всех,
– уверен евродепутат.
А чтобы те же россияне поверили, они должны видеть перед собой удачный пример – в частности, превращения Украины, Молдовы и Грузии, стремление к европейской интеграции которых следует поддержать.
Какими раньше были принципы политики ЕС к России
В 2016 страны ЕС согласовали 5 принципов во взаимоотношениях ЕС и Россия:
- Полная имплементация минских договоренностей.
- Укрепление отношений с партнерами и соседями на Востоке и в Центральной Азии.
- Усиление устойчивости ЕС к угрозам в сфере энергетики и киберпространстве.
- Взаимодействие с Кремлем в некоторых направлениях внешней политики, в частности – в борьбе с терроризмом.
- Поддержка Евросоюзом российского гражданского общества.
О том же, что в 2021 году появятся новые принципы, в июне намекнул глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.