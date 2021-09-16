Також потрібно залучати до цього активну частину громадянського суспільства Росії. Про це під час засідання Європейського парламенту заявив депутат Андрюс Кубілюс.

До слова У Євросоюзі можуть не визнати вибори в Держдуму Росії

Кремль потрібно стримувати

У Страсбурзі 15 вересня засідав Європейський парламент. Виступав там і депутат Андрюс Кубілюс – він презентував проєкт доповіді про напрямки політичних взаємин ЄС і Росії. Головних напрямків три:

Протидія.

Стримування.

І залучення.

Протидія

Це стосується протидії агресивній політиці Кремля – як зовнішній, так і внутрішній, дотримання чіткої політики невизнання анексії та окупації Криму, Донбасу, Південної Осетії,

– пояснив Кубілюс.

І додав, що "ефективніші види санкцій слід краще скоординувати з трансатлантичними партнерами".

Згадав євродепутат і про невизнання "вкрадених" виборів, якщо такі будуть.

І про послаблення залежності ЄС від російського газу.

Стримування

Щодо другого напрямку політики до Росії: мовиться про стримування гібридних загроз та корупції, які Росія намагається застосовувати в самому ЄС.

Якщо ми хочемо допомогти демократії в Росії у трансформації країни та у позбавленні від кремлівської автократії, ми маємо самі очиститися від кремлівських впливів,

– наголосив Кубілюс.

Залучення

Тут здебільшого мовиться про залучення громадянського суспільства Росії.

Росіянам треба нагадати, які відносини ЄС прагне будувати саме з демократичною Росією.

Це про скасування віз, угоду про вільну торгівлю, модернізацію тощо.

Росіяни мають знати, що трансформація їхньої країни буде вигідною для них всіх,

– переконаний євродепутат.

А щоб ті ж росіяни повірили, вони мають бачити перед собою вдалий приклад – зокрема, перетворення України, Молдови й Грузії, прагнення до європейської інтеграції яких слід підтримати.

Якими раніше були принципи політики ЄС до Росії

У 2016 країни ЄС погодили 5 принципів у взаєминах ЄС і Росі:

Повна імплементація мінських домовленостей.

Зміцнення відносин із партнерами й сусідами на Сході та в Центральній Азії.

Посилення стійкості ЄС до загроз у сфері енергетики та кіберпросторі.

Взаємодія з Кремлем у певних напрямках зовнішньої політики, зокрема – у боротьбі з тероризмом.

Підтримка Євросоюзом російського громадянського суспільства.

Про те ж, що у 2021 році з'являться нові принципи, у червні натякнув глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель.