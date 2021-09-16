Також потрібно залучати до цього активну частину громадянського суспільства Росії. Про це під час засідання Європейського парламенту заявив депутат Андрюс Кубілюс.
До слова У Євросоюзі можуть не визнати вибори в Держдуму Росії
Кремль потрібно стримувати
У Страсбурзі 15 вересня засідав Європейський парламент. Виступав там і депутат Андрюс Кубілюс – він презентував проєкт доповіді про напрямки політичних взаємин ЄС і Росії. Головних напрямків три:
- Протидія.
- Стримування.
- І залучення.
Протидія
Це стосується протидії агресивній політиці Кремля – як зовнішній, так і внутрішній, дотримання чіткої політики невизнання анексії та окупації Криму, Донбасу, Південної Осетії,
– пояснив Кубілюс.
І додав, що "ефективніші види санкцій слід краще скоординувати з трансатлантичними партнерами".
- Згадав євродепутат і про невизнання "вкрадених" виборів, якщо такі будуть.
- І про послаблення залежності ЄС від російського газу.
Стримування
Щодо другого напрямку політики до Росії: мовиться про стримування гібридних загроз та корупції, які Росія намагається застосовувати в самому ЄС.
Якщо ми хочемо допомогти демократії в Росії у трансформації країни та у позбавленні від кремлівської автократії, ми маємо самі очиститися від кремлівських впливів,
– наголосив Кубілюс.
Залучення
Тут здебільшого мовиться про залучення громадянського суспільства Росії.
- Росіянам треба нагадати, які відносини ЄС прагне будувати саме з демократичною Росією.
- Це про скасування віз, угоду про вільну торгівлю, модернізацію тощо.
Росіяни мають знати, що трансформація їхньої країни буде вигідною для них всіх,
– переконаний євродепутат.
А щоб ті ж росіяни повірили, вони мають бачити перед собою вдалий приклад – зокрема, перетворення України, Молдови й Грузії, прагнення до європейської інтеграції яких слід підтримати.
Якими раніше були принципи політики ЄС до Росії
У 2016 країни ЄС погодили 5 принципів у взаєминах ЄС і Росі:
- Повна імплементація мінських домовленостей.
- Зміцнення відносин із партнерами й сусідами на Сході та в Центральній Азії.
- Посилення стійкості ЄС до загроз у сфері енергетики та кіберпросторі.
- Взаємодія з Кремлем у певних напрямках зовнішньої політики, зокрема – у боротьбі з тероризмом.
- Підтримка Євросоюзом російського громадянського суспільства.
Про те ж, що у 2021 році з'являться нові принципи, у червні натякнув глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель.