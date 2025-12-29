Залежить від одного рішення, – експертка відповіла, чи можливий референдум в Україні
- Для проведення референдуму в Україні потрібне щонайменше 60-денне перемир'я для забезпечення безпеки.
- Після завершення воєнного стану має пройти шість місяців для організації будь-якого волевиявлення, але це може змінитися за наявності додаткових юридичних аргументів.
В межах мирного плану обговорюється можливість проведення в Україні референдуму щодо болісних територіальних питань. Проте для реалізації цього процесу потрібно щонайменше 60-денне перемир'я, інакше не вдасться гарантувати безпеку здійснення референдуму.
У розмові з 24 Каналом Ольга Коцюруба – радниця з юридичних питань Громадської мережі "Опора", членкиня робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів під час воєнного стану в Україні – пояснила, чи можливо провести голосування в Україні у сьогоднішніх умовах.
До теми Кремль готується, щоб українці на ТОТ та у Росії голосували на українських виборах, – Зеленський
За яких умов можливе проведення референдуму?
Раніше представники робочої парламентської групи з підготовки виборів в Україні наголошували на необхідності того, щоб минуло шість місяців після припинення бойових дій, завершення режиму воєнного стану для здійснення будь-якого волевиявлення громадян на території України.
Коцюруба наголосила, що змінити свою позицію вони зможуть тільки у тому випадку, якщо для цього з'являться додаткові юридичні аргументи. Наприклад, рішення Конституційного суду, якщо воно буде укладено загалом.
Це залежить від одного рішення. І Конституція, і закон України про всеукраїнський референдум передбачають таку форму проведення референдуму, як затвердження певного міжнародного договору, незалежно від того, чого саме він стосується. Тобто така форма вона справді існує,
– зазначила вона.
Проте предметом дослідження Конституційного суду має бути, за її словами, те, як сформульовано питання, в які строки проводиться референдум, чого стосується ця міжнародна угода.
Зверніть увагу! Робоча група з підготовки законів для організації та проведення виборів під час війни в Україні 26 грудня зібралась на перше засідання. Її головою став перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко, а загалом до її складу входять 62 особи, серед яких народні депутати, представники ЦВК, військові, судді.
На переконання радниці з юридичних питань, можливо говорити про те, що нам не треба провести просто вибори чи щось, що буде називатися "виборами" чи "референдумом".
Цей процес має відповідати міжнародним зобов'язанням України. І для того, щоб він відповідав, потрібен час на підготовку. На мою думку, 60 днів для цього є недостатньо,
– підкреслила Ольга Коцюруба.
Основним є дотримання міжнародних принципів і можливість вільного та чесного волевиявлення. Проте, на її думку, забезпечити його зараз за 60 днів зараз неможливо.
Що відомо про проведення референдуму в Україні?
Володимир Зеленський зауважив, що головними умовами для проведення виборів та референдуму є безпека та законодавча можливість їх забезпечення. Зокрема, для проведення голосування важливо створити законодавчу базу та безпеку проведення.
Радник ОПУ Михайло Подоляк також вважає важливим питанням щодо проведення виборів – це надання людям, що перебувають на лінії фронту, або у прифронтових населених пунктах "право бути обраним чи обирати". Якщо вони захочуть балотуватись, то їм буде вкрай складно висуватись, проводити агітацію та виборчу кампанію.
Також президент України висловив готовність винести мирний план Дональда Трампа на референдум через наявні територіальні питання. Проте для цього Росія має погодитися на перемир'я, яке має тривати щонайменше 60 днів.