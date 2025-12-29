Укр Рус
24 Канал Новини України Залежить від одного рішення, – експертка відповіла, чи можливий референдум в Україні
29 грудня, 12:46
4
Оновлено - 12:55, 29 грудня

Залежить від одного рішення, – експертка відповіла, чи можливий референдум в Україні

Вікторія Грабовська
Основні тези
  • Для проведення референдуму в Україні потрібне щонайменше 60-денне перемир'я для забезпечення безпеки.
  • Після завершення воєнного стану має пройти шість місяців для організації будь-якого волевиявлення, але це може змінитися за наявності додаткових юридичних аргументів.

В межах мирного плану обговорюється можливість проведення в Україні референдуму щодо болісних територіальних питань. Проте для реалізації цього процесу потрібно щонайменше 60-денне перемир'я, інакше не вдасться гарантувати безпеку здійснення референдуму.

У розмові з 24 Каналом Ольга Коцюруба – радниця з юридичних питань Громадської мережі "Опора", членкиня робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів під час воєнного стану в Україні – пояснила, чи можливо провести голосування в Україні у сьогоднішніх умовах. 

До теми Кремль готується, щоб українці на ТОТ та у Росії голосували на українських виборах, – Зеленський 
 

За яких умов можливе проведення референдуму?

Раніше представники робочої парламентської групи з підготовки виборів в Україні наголошували на необхідності того, щоб минуло шість місяців після припинення бойових дій, завершення режиму воєнного стану для здійснення будь-якого волевиявлення громадян на території України. 

Коцюруба наголосила, що змінити свою позицію вони зможуть тільки у тому випадку, якщо для цього з'являться додаткові юридичні аргументи. Наприклад, рішення Конституційного суду, якщо воно буде укладено загалом.

Це залежить від одного рішення. І Конституція, і закон України про всеукраїнський референдум передбачають таку форму проведення референдуму, як затвердження певного міжнародного договору, незалежно від того, чого саме він стосується. Тобто така форма вона справді існує, 
– зазначила вона. 

Проте предметом дослідження Конституційного суду має бути, за її словами, те, як сформульовано питання, в які строки проводиться референдум, чого стосується ця міжнародна угода. 

Зверніть увагу! Робоча група з підготовки законів для організації та проведення виборів під час війни в Україні 26 грудня зібралась на перше засідання. Її головою став перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко, а загалом до її складу входять 62 особи, серед яких народні депутати, представники ЦВК, військові, судді.

На переконання радниці з юридичних питань, можливо говорити про те, що нам не треба провести просто вибори чи щось, що буде називатися "виборами" чи "референдумом". 

Цей процес має відповідати міжнародним зобов'язанням України. І для того, щоб він відповідав, потрібен час на підготовку. На мою думку, 60 днів для цього є недостатньо, 
– підкреслила Ольга Коцюруба. 

Основним є дотримання міжнародних принципів і можливість вільного та чесного волевиявлення. Проте, на її думку, забезпечити його зараз за 60 днів зараз неможливо. 

Що відомо про проведення референдуму в Україні?

  • Володимир Зеленський зауважив, що головними умовами для проведення виборів та референдуму є безпека та законодавча можливість їх забезпечення. Зокрема, для проведення голосування важливо створити законодавчу базу та безпеку проведення.

  • Радник ОПУ Михайло Подоляк також вважає важливим питанням щодо проведення виборів – це надання людям, що перебувають на лінії фронту, або у прифронтових населених пунктах "право бути обраним чи обирати". Якщо вони захочуть балотуватись, то їм буде вкрай складно висуватись, проводити агітацію та виборчу кампанію. 

  • Також президент України висловив готовність винести мирний план Дональда Трампа на референдум через наявні територіальні питання. Проте для цього Росія має погодитися на перемир'я, яке має тривати щонайменше 60 днів. 