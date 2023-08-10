Не чекатиме, поки її захистить НАТО: політолог оцінив, як реагуватиме Польща на провокації

Допоки Росія не наважиться на повномасштабну війну проти однієї з країн НАТО, відповідальність за безпеку кордонів Альянсу лежатиме на країнах східного флангу, що межують з агресором.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Семенюк. На його думку, Північноатлантичний альянс намагатиметься не допустити війни на кордоні Білорусі, а основний тягар у протидії провокаціям Росії ляже на кожну країну окремо.

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Чому НАТО недостатньо "стурбоване"

НАТО відреагує на провокації Росії та Білорусі лише у випадку прямого вторгнення. Зараз же йдеться лише про провокації на кордоні Польщі, тож впоратися із цим викликом мають самі поляки.

Навряд чи білоруси або росіяни будуть напряму проривати кордон із застосуванням важкої техніки. Сценарій із застосуванням диверсійно-розвідувальних груп є значно більш ймовірним.

В цьому випадку в НАТО не буде причин застосовувати 5 статтю свого статуту, тому все залежатиме від дій самої Польщі. НАТО сподівається, що до повномасштабного протистояння із "Вагнером" чи арміями країн-агресорок справа не дійде.

Одразу після провокації на кордоні з Польщею Білорусь взялася проводити військові навчання біля Сувальского коридору, який вважається одним із найвразливіших пунктів у обороні НАТО.

"Польща робить усе для того, щоб її боєздатність була на найвищому рівні. Зокрема, збільшує кількість армії та проводить переозброєння. Вона не чекатиме, поки НАТО її захистить, а буде діяти відповідно до своїх національних інтересів", – переконаний Семенюк.