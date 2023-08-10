Не чекатиме, поки її захистить НАТО: політолог оцінив, як реагуватиме Польща на провокації
Допоки Росія не наважиться на повномасштабну війну проти однієї з країн НАТО, відповідальність за безпеку кордонів Альянсу лежатиме на країнах східного флангу, що межують з агресором.
Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Семенюк. На його думку, Північноатлантичний альянс намагатиметься не допустити війни на кордоні Білорусі, а основний тягар у протидії провокаціям Росії ляже на кожну країну окремо.
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Чому НАТО недостатньо "стурбоване"
НАТО відреагує на провокації Росії та Білорусі лише у випадку прямого вторгнення. Зараз же йдеться лише про провокації на кордоні Польщі, тож впоратися із цим викликом мають самі поляки.
Навряд чи білоруси або росіяни будуть напряму проривати кордон із застосуванням важкої техніки. Сценарій із застосуванням диверсійно-розвідувальних груп є значно більш ймовірним.
В цьому випадку в НАТО не буде причин застосовувати 5 статтю свого статуту, тому все залежатиме від дій самої Польщі. НАТО сподівається, що до повномасштабного протистояння із "Вагнером" чи арміями країн-агресорок справа не дійде.
"Польща робить усе для того, щоб її боєздатність була на найвищому рівні. Зокрема, збільшує кількість армії та проводить переозброєння. Вона не чекатиме, поки НАТО її захистить, а буде діяти відповідно до своїх національних інтересів", – переконаний Семенюк.
Де межа між провокаціями та вторгненням
На думку Семенюка, нещодавню провокацію із білоруськими гелікоптерами в повітряному просторі Польщі цілком можна було б вважати вторгненням.
"Важливо, що йдеться не про цивільні гелікоптери, а про бойові. За протоколом, Польща мала в такому випадку попередити білоруських пілотів про порушення кордону. І в разі, якщо гелікоптери противника не повернуться на свою територію, можна відкривати вогонь на ураження", – пояснив політолог.
Тарас Семенюк про ситуацію на кордоні Білорусі: дивіться відео
Коли трапився інцидент, Польща відреагувала непевно. Саме цього й очікувала Росія, для якої відсутність жорсткої реакції означає слабкість.
"Усіх, хто незаконно перетне кордон, потрібно знищувати. Інакше це буде сигналом для Росії, що подібні провокації потрібно масштабувати. В такий спосіб вона захоче показати всьому світу, що НАТО слабке", – зазначив Семенюк.
Свого часу Туреччина показала приклад, як реагувати на провокації Росії, збивши російський винищувач, що залетів у її повітряний простір. Саме такою і повинна бути реакція на подальшу ескалацію на кордоні з Білоруссю.
Як готується Польща до провокацій на кордоні з Білоруссю
- Попри невпевнену реакцію на інцидент із білоруськими гелікоптерами, Польща готується дати рішучу відповідь на будь-які провокації з боку білоруського кордону.
- Незабаром після провокації поляки перекинули поближче до кордону свою армійську авіацію та дозволили їй стріляти на ураження. Окрім того, свій кордон посилює також і Литва, армія якої, щоправда, є значно меншою за польську .
- Згодом керівництво Польщі прийняло рішення додатково посилити кордон, залучивши 10 тисяч військових. Також для унеможливлення провокацій влада розглядає варіант із повним закриттям кордону.