Путіна накриває: що криється за новою хвилею брехні про псевдоуспіхи росіян на фронті
- Росіяни зараз почали розповідати багато брехні про їхні "успіхи на фронті". Там лунає багато перебільшень.
- Начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО, майор Тарас Березовець пояснив, що зараз відбувається та до чого тут психологічний стан Путіна.
Росія свідомо розповідає про свої "величезні успіхи" на фронті. Там вже навіть говорили про "оточення в Куп'янську та Покровську". Насправді все це відбувається з однієї досить цікавої причини.
Про це 24 Каналу розповів начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО, майор Тарас Березовець. Буквально нещодавно Росія погрожувала новою ядерною ракетою, а Путін знову ходив у військовій формі та розмовляв з командуванням окупантів.
До теми Дивіться також "Летючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревестник", якими Путін залякує Трампа
В якому стані зараз Путін?
Як наголосив Березовець, буквально нещодавно видання The Telegraph повідомило, що в Путіна знову загострилася параноя. Він боїться, що його силою усунуть з влади або захочуть вбити. Відповідно тамтешня пропаганда знову почала розповідати про "величезні успіхи на фронті"; активізувався ядерний шантаж і так далі.
Попри це, варто зауважити, що ситуація в Покровську та Куп'янську дійсно залишається напруженою. Генштаб ЗСУ повідомляв про ДРГ в цих містах.
Ніхто не приховує складність ситуації не лише в Куп'янську, Покровську, але й на інших ділянках фронту. Противник зараз буде кидати усі підрозділи напередодні холодів, коли їхні наступальні операції сповільнюються. Але першопричина всіх цих новин – параноїдальні настрої в Путіна,
– сказав Березовець.
До слова, за даними видання The Telegraph, у Кремлі росте занепокоєння через економічні труднощі та політичну нестабільність. Путін боїться втратити владу.
Ситуація в Покровську: коротко
- До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що зараз в Покровську перебуває до 200 росіян. Зараз це місто є головною ціллю для окупантів.
- Вже є інформація, що Путін віддав наказ захопити місто до середини листопада. Про це повідомляє The Financial Times.