Путіна накриває: що криється за новою хвилею брехні про псевдоуспіхи росіян на фронті

Росія свідомо розповідає про свої "величезні успіхи" на фронті. Там вже навіть говорили про "оточення в Куп'янську та Покровську". Насправді все це відбувається з однієї досить цікавої причини.

Про це 24 Каналу розповів начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО, майор Тарас Березовець. Буквально нещодавно Росія погрожувала новою ядерною ракетою, а Путін знову ходив у військовій формі та розмовляв з командуванням окупантів.

До теми Дивіться також "Летючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревестник", якими Путін залякує Трампа

В якому стані зараз Путін?

Як наголосив Березовець, буквально нещодавно видання The Telegraph повідомило, що в Путіна знову загострилася параноя. Він боїться, що його силою усунуть з влади або захочуть вбити. Відповідно тамтешня пропаганда знову почала розповідати про "величезні успіхи на фронті"; активізувався ядерний шантаж і так далі.

Попри це, варто зауважити, що ситуація в Покровську та Куп'янську дійсно залишається напруженою. Генштаб ЗСУ повідомляв про ДРГ в цих містах.

Ніхто не приховує складність ситуації не лише в Куп'янську, Покровську, але й на інших ділянках фронту. Противник зараз буде кидати усі підрозділи напередодні холодів, коли їхні наступальні операції сповільнюються. Але першопричина всіх цих новин – параноїдальні настрої в Путіна,

– сказав Березовець.

До слова, за даними видання The Telegraph, у Кремлі росте занепокоєння через економічні труднощі та політичну нестабільність. Путін боїться втратити владу.

Ситуація в Покровську: коротко