Россия сознательно рассказывает о своих "огромных успехах" на фронте. Там уже даже говорили об "окружении в Купянске и Покровске". На самом деле все это происходит по одной довольно интересной причине.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор Тарас Березовец. Буквально недавно Россия угрожала новой ядерной ракетой, а Путин снова ходил в военной форме и разговаривал с командованием оккупантов.

В каком состоянии сейчас Путин?

Как отметил Березовец, буквально недавно издание The Telegraph сообщило, что у Путина снова обострилась паранойя. Он боится, что его силой устранят от власти или захотят убить. Соответственно тамошняя пропаганда снова начала рассказывать об "огромных успехах на фронте"; активизировался ядерный шантаж и так далее.

Несмотря на это, стоит заметить, что ситуация в Покровске и Купянске действительно остается напряженной. Генштаб ВСУ сообщал о ДРГ в этих городах.

Никто не скрывает сложность ситуации не только в Купянске, Покровске, но и на других участках фронта. Противник сейчас будет бросать все подразделения накануне холодов, когда их наступательные операции замедляются. Но первопричина всех этих новостей – параноидальные настроения у Путина,

– сказал Березовец.

К слову, по данным издания The Telegraph, в Кремле растет беспокойство из-за экономических трудностей и политической нестабильности. Путин боится потерять власть.

Ситуация в Покровске: кратко