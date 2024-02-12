Трампу потрібне інтерв'ю Путіна й Карлсона: Піонтковський назвав причину

Владімір Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Колишній журналіст наближений до колишнього президента США Дональда Трампа.

Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський прокоментував 24 Каналу скандальне інтерв'ю. За його словами, воно мало конкретну мету.

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"Мені здається, сенс цього інтерв'ю – це демонстрація солідарності, близькості, політичної єдності й спільності цілей Трампа та Путіна. <...> Це нібито їхнє "потиснення рук" через океан", – зазначив Піонтковський.

Водночас інтерв'ю Путіна не мало жодного ефекту на американців. Карлсон має свою аудиторію, яка вже давно визначилась, але нових прихильників завоювати не зможе.

Як пов'язане інтерв'ю Путіна й ситуація в Конгресі

Карлсона звільнили з Fox News за наклеп на компанію Dominion Voting Systems, яку пропагандист звинуватив у фальсифікації президентських виборів 2020 року на користь Джо Байдена. Канал мусив заплатити 787,5 мільйона доларів, щоб укласти мирову угоду.

Опублікування скандального інтерв'ю фактично збіглось із проваленням голосування за пакет на 118 мільярдів доларів у Сенаті. Як відомо, цей законопроєкт блокує трампівська група республіканців MAGA, яка становить лише 15–20% партії.

Стан справ у Конгресі в четвер (8 лютого – 24 Канал) досягнув дна й водночас відштовхнувся від нього,

– констатував Піонтковський.

Так, демократи зробили політичний маневр і виключили проблемне питання безпеки на кордоні з Мексикою із законопроєкту – і Сенат проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на 95 мільярдів доларів.

Але попереду ще голосування в Палаті представників, де республіканці становлять більшість.

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