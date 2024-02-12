Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський прокоментував 24 Каналу скандальне інтерв'ю. За його словами, воно мало конкретну мету.

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"Мені здається, сенс цього інтерв'ю – це демонстрація солідарності, близькості, політичної єдності й спільності цілей Трампа та Путіна. <...> Це нібито їхнє "потиснення рук" через океан", – зазначив Піонтковський.

Водночас інтерв'ю Путіна не мало жодного ефекту на американців. Карлсон має свою аудиторію, яка вже давно визначилась, але нових прихильників завоювати не зможе.

Зверніть увагу! Карлсона звільнили з Fox News за наклеп на компанію Dominion Voting Systems, яку пропагандист звинуватив у фальсифікації президентських виборів 2020 року на користь Джо Байдена. Канал мусив заплатити 787,5 мільйона доларів, щоб укласти мирову угоду.

Як пов'язане інтерв'ю Путіна й ситуація в Конгресі

Опублікування скандального інтерв'ю фактично збіглось із проваленням голосування за пакет на 118 мільярдів доларів у Сенаті. Як відомо, цей законопроєкт блокує трампівська група республіканців MAGA, яка становить лише 15–20% партії.

Стан справ у Конгресі в четвер (8 лютого – 24 Канал) досягнув дна й водночас відштовхнувся від нього,

– констатував Піонтковський.

Так, демократи зробили політичний маневр і виключили проблемне питання безпеки на кордоні з Мексикою із законопроєкту – і Сенат проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на 95 мільярдів доларів.

Але попереду ще голосування в Палаті представників, де республіканці становлять більшість.

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