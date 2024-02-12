Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський прокоментував 24 Каналу скандальне інтерв'ю. За його словами, воно мало конкретну мету.
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"Мені здається, сенс цього інтерв'ю – це демонстрація солідарності, близькості, політичної єдності й спільності цілей Трампа та Путіна. <...> Це нібито їхнє "потиснення рук" через океан", – зазначив Піонтковський.
Водночас інтерв'ю Путіна не мало жодного ефекту на американців. Карлсон має свою аудиторію, яка вже давно визначилась, але нових прихильників завоювати не зможе.
Як пов'язане інтерв'ю Путіна й ситуація в Конгресі
Опублікування скандального інтерв'ю фактично збіглось із проваленням голосування за пакет на 118 мільярдів доларів у Сенаті. Як відомо, цей законопроєкт блокує трампівська група республіканців MAGA, яка становить лише 15–20% партії.
Стан справ у Конгресі в четвер (8 лютого – 24 Канал) досягнув дна й водночас відштовхнувся від нього,
– констатував Піонтковський.
Так, демократи зробили політичний маневр і виключили проблемне питання безпеки на кордоні з Мексикою із законопроєкту – і Сенат проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на 95 мільярдів доларів.
Але попереду ще голосування в Палаті представників, де республіканці становлять більшість.
Допомога від США для України: останні новини
- Упродовж 10–11 лютого сенатори мали представити правки до багатостраждального документа вже без питання кордону. Близько 60 мільярдів доларів мають надати Україні.
- Дональд Трамп закликав Сенат не голосувати за пакет допомоги. Мовляв, переказувати кошти потрібно виключно у формі кредитів, щоб "США не пошили себе в дурні".
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що протягом найближчих двох місяців США мають ухвалити пакет допомоги Україні. На цей період Києву ще вистачить фінансування.