Российский публицист из США Андрей Пионтковский прокомментировал 24 Каналу скандальное интервью. По его словам, оно имело конкретную цель.

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"Мне кажется, смысл этого интервью – это демонстрация солидарности, близости, политического единства и общности целей Трампа и Путина. <...> Это якобы их "пожатие рук" через океан", – отметил Пионтковский.

В то же время интервью Путина не имело никакого эффекта на американцев. Карлсон имеет свою аудиторию, которая уже давно определилась, но новых сторонников завоевать не сможет.

Как связано интервью Путина и ситуация в Конгрессе

Опубликование скандального интервью фактически совпало с провалом голосования за пакет на 118 миллиардов долларов в Сенате. Как известно, этот законопроект блокирует трамповская группа республиканцев MAGA, которая составляет лишь 15–20% партии.

Состояние дел в Конгрессе в четверг (8 февраля – 24 Канал) достигло дна и одновременно оттолкнулось от него,
– констатировал Пионтковский.

Так, демократы сделали политический маневр и исключили проблемный вопрос безопасности на границе с Мексикой из законопроекта – и Сенат проголосовал за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов.

Но впереди еще голосование в Палате представителей, где республиканцы составляют большинство.

Помощь от США для Украины: последние новости

  • В течение 10–11 февраля сенаторы должны были представить правки к многострадальному документу уже без вопроса границы. Около 60 миллиардов долларов должны предоставить Украине.
  • Дональд Трамп призвал Сенат не голосовать за пакет помощи. Мол, переводить средства нужно исключительно в форме кредитов, чтобы "США не пошили себя в дураки".
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в течение ближайших двух месяцев США должны принять пакет помощи Украине. На этот период Киеву еще хватит финансирования.