Российский публицист из США Андрей Пионтковский прокомментировал 24 Каналу скандальное интервью. По его словам, оно имело конкретную цель.

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"Мне кажется, смысл этого интервью – это демонстрация солидарности, близости, политического единства и общности целей Трампа и Путина. <...> Это якобы их "пожатие рук" через океан", – отметил Пионтковский.

В то же время интервью Путина не имело никакого эффекта на американцев. Карлсон имеет свою аудиторию, которая уже давно определилась, но новых сторонников завоевать не сможет.

Обратите внимание! Карлсона уволили из Fox News за клевету на компанию Dominion Voting Systems, которую пропагандист обвинил в фальсификации президентских выборов 2020 года в пользу Джо Байдена. Канал должен был заплатить 787,5 миллиона долларов, чтобы заключить мировое соглашение.

Как связано интервью Путина и ситуация в Конгрессе

Опубликование скандального интервью фактически совпало с провалом голосования за пакет на 118 миллиардов долларов в Сенате. Как известно, этот законопроект блокирует трамповская группа республиканцев MAGA, которая составляет лишь 15–20% партии.

Состояние дел в Конгрессе в четверг (8 февраля – 24 Канал) достигло дна и одновременно оттолкнулось от него,

– констатировал Пионтковский.

Так, демократы сделали политический маневр и исключили проблемный вопрос безопасности на границе с Мексикой из законопроекта – и Сенат проголосовал за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов.

Но впереди еще голосование в Палате представителей, где республиканцы составляют большинство.

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