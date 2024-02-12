Трампу нужно интервью Путина и Карлсона: Пионтковский назвал причину

Владимир Путин дал интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону. Бывший журналист приближен к бывшему президенту США Дональду Трампу.

Российский публицист из США Андрей Пионтковский прокомментировал 24 Каналу скандальное интервью. По его словам, оно имело конкретную цель.

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"Мне кажется, смысл этого интервью – это демонстрация солидарности, близости, политического единства и общности целей Трампа и Путина. <...> Это якобы их "пожатие рук" через океан", – отметил Пионтковский.

В то же время интервью Путина не имело никакого эффекта на американцев. Карлсон имеет свою аудиторию, которая уже давно определилась, но новых сторонников завоевать не сможет.

Как связано интервью Путина и ситуация в Конгрессе

Карлсона уволили из Fox News за клевету на компанию Dominion Voting Systems, которую пропагандист обвинил в фальсификации президентских выборов 2020 года в пользу Джо Байдена. Канал должен был заплатить 787,5 миллиона долларов, чтобы заключить мировое соглашение.

Опубликование скандального интервью фактически совпало с провалом голосования за пакет на 118 миллиардов долларов в Сенате. Как известно, этот законопроект блокирует трамповская группа республиканцев MAGA, которая составляет лишь 15–20% партии.

Состояние дел в Конгрессе в четверг (8 февраля – 24 Канал) достигло дна и одновременно оттолкнулось от него,

– констатировал Пионтковский.

Так, демократы сделали политический маневр и исключили проблемный вопрос безопасности на границе с Мексикой из законопроекта – и Сенат проголосовал за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов.

Но впереди еще голосование в Палате представителей, где республиканцы составляют большинство.

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