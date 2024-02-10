Це зовсім інший Путін, – політтехнолог розповів, як Карлсон тролив диктатора в інтерв'ю
Вже кілька днів у мережі обговорюють гучне інтерв'ю Такера Карлсона з Владіміром Путіним, який вчергове відзначився традиційними наративами. Російський президент не сказав абсолютно жодної нової інформації.
Такою думкою з 24 Каналом поділився політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що багато людей надіялися почути інакше бачення. Утім, такі ж "словоформи" диктатор повторював і раніше у своїх виступах та зверненнях, але тепер не з позиції сили та впевненості.
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Серйозна розмова або шоу
Такер Карлсон намагався підловити Путіна запитанням: "Якщо ви вважаєте, що території України російські, чому почали заявляти про це лише 2 роки тому, а 20 років виставляли інші претензії?". І ось тоді глава Кремля, якому нічого було відповісти, сказав: "У нас серйозна розмова чи шоу? Якщо серйозне, то..". Далі Путін провів екскурсію буцім історією України.
Таке відчуття, що окремі історичні факти були опущені у пральну машину, їх перемішали й засунули в голову до Путіна. Увесь "екскурс" зводився до того, що України ніколи не існувало, це вигадана держава Леніном чи Сталіном. Навіщось більшовики займалися українізацією. Ти взагалі тю-тю? Більшовики антиукраїнськими були,
– підкреслив політтехнолог.
А головне – інтерв'ю зосереджене переважно на західну аудиторію. Водночас Путін розповідав про печенігів, поляків та австро-угорців. Навіть Карлсон висміяв російського президента питанням "секунду, а в якому столітті ми зараз перебуваємо?". Путін абсолютно не розумів що й для кого розповідав.
Путін почувався невпевнено
Хоч Такер Карлсон веде пропагандистську діяльність, журналістські вміння у нього є. Американець запитав у російського президента: "Мають же бути причини, чому ви прийшли в Україну?". Путін почав виправдовувати свої злочинні дії наступними "аргументами", тому що:
- в Україні відбувся державний переворот у 2014 році;
- американці почали освоювати територію нашої держави;
- Київ відмовився виконувати Мінські угоди;
- у 2008 році Україні та Грузії сказали, що колись їх можуть взяти в Альянс;
- українці проти РПЦ.
У нього якась "каша в голові". Путін ще сказав, що "закінчує" війну. Навіть Карлсону не було зрозуміло, як він її закінчує, вторгнувшись в Україну,
– зазначив Тизенгаузен.
Далі російський очільник запевнив, що країна-агресорка не відмовилася від "денацифікації" України. На що журналіст запитав: "А що таке денацифікація?". "Секунду, я ще не договорив", – відповів Путін і почав екскурсію в часи Степана Бандери та Романа Шухевича, якого він називає "Шушкевичем". Так і не стало зрозумілим "пояснення" путінського терміну.
"Коли Путін припинив "історичний апогей", він подарував Карлсону теку на зав'язках і сказав: "Тут копії документів, вони всюди є, я їх вам залишу". Таке відчуття дуже скривдженої людини, яка образилася та виливала душу розповідями, чому вдерлася в Україну та що його всі кинули. Це зовсім інший Путін. Раніше він говорив з позиції сили та впевненості, а зараз хоче розмовляти та дивиться в бік США, водночас кажучи, як там все погано", – зауважив Борис Тизенгаузен.
Як реагують у світі на інтерв'ю Карлсона з Путіним
- Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов прокоментував інтерв'ю Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону. Він наголосив, що російський диктатор – хвора людина, яка існує у вигаданому світі.
- Американський Інститут вивчення війни пише, що інтерв'ю Путіна не було розраховане на російську аудиторію. Росія має намір створити інформаційні ефекти та істерику на Заході, а також показати російській внутрішній аудиторії, що глава Кремля все ще може формувати глобальний дискурс.
- Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов також назвав інтерв'ю російською спецоперацією, яке мало донести голос Путіна до глобального Заходу. Він зазначив: те, що російські спецслужби витрачають колосальні кошти, щоб спробувати вплинути на західну аудиторію, свідчить про її важливість для Кремля.