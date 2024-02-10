Это совсем другой Путин, – политтехнолог рассказал, как Карлсон троллил диктатора в интервью

Уже несколько дней в сети обсуждают громкое интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным, который в очередной раз отличился традиционными нарративами. Российский президент не сказал абсолютно никакой новой информации.

Таким мнением с 24 Каналом поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что многие люди надеялись услышать иное видение. Впрочем, такие же "словоформы" диктатор повторял в своих выступлениях и обращениях, но теперь не с позиции силы и уверенности.

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Серьезный разговор или шоу

Такер Карлсон пытался подловить Путина вопросом: "Если вы считаете, что территории Украины российские, почему начали заявлять об этом только 2 года назад, а 20 лет выставляли другие претензии?". И вот тогда глава Кремля, которому нечего было ответить, сказал: "У нас серьезный разговор или шоу? Если серьезный, то...". Далее Путин провел экскурсию якобы по истории Украины.

Такое ощущение, что отдельные исторические факты были опущены в стиральную машину, их перемешали и засунули в голову к Путину. Весь "экскурс" сводился к тому, что Украины никогда не существовало, это вымышленное государство Лениным или Сталиным. Зачем-то большевики занимались украинизацией. Ты вообще тю-тю? Большевики антиукраинскими были,

– подчеркнул политтехнолог.

А главное – интервью сосредоточено преимущественно на западную аудиторию. В то же время Путин рассказывал о печенегах, поляках и австро-венграх. Даже Карлсон высмеял российского президента вопросом "секунду, а в каком веке мы сейчас находимся?". Путин совершенно не понимал что и для кого рассказывал.

Путин чувствовал себя неуверенно

Хоть Такер Карлсон ведет пропагандистскую деятельность, журналистские умения у него есть. Американец спросил у российского президента: "Должны же быть причины, почему вы пришли в Украину?". Путин начал оправдывать свои преступные действия следующими "аргументами", потому что:

в Украине произошел государственный переворот в 2014 году;

американцы начали осваивать территорию нашего государства;

Киев отказался выполнять Минские соглашения;

в 2008 году Украине и Грузии сказали, что когда-то страны могут попасть в Альянс;

украинцы против РПЦ.

У него какая-то "каша в голове". Путин еще сказал, что "заканчивает" войну. Даже Карлсону не было понятно, как он ее заканчивает, вторгнувшись в Украину,

– отметил Тизенгаузен.

Далее российский глава заверил, что страна-агрессор не отказалась от "денацификации" Украины. На что журналист спросил: "А что такое денацификация?". "Секунду, я еще не договорил", – ответил Путин и начал экскурсию во времена Степана Бандеры и Романа Шухевича, которого он называет "Шушкевичем". Так и не стало понятным "объяснение" путинского термина.

"Когда Путин прекратил "исторический апогей", он подарил Карлсону папку на завязках и сказал: "Здесь копии документов, они везде есть, я их вам оставлю". Такое ощущение очень обиженного человека, который обиделся и изливал душу рассказами, почему ворвалась в Украину и что его все бросили. Это совсем другой Путин. Раньше он говорил с позиции силы и уверенности, а сейчас хочет разговаривать и смотрит в сторону США, одновременно говоря, как там все плохо", – заметил Борис Тизенгаузен.

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