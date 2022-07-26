путін дуже хоче припинення вогню, перемир'я та переговорів

Насправді рф палко прагне припинення вогню, перемир'я та переговорів. Навіщо? Справа не тільки в Україні. Саме про це свідчать результати нашого чергового моніторингу риторики найвищих посадовців росії в липні 2022 року.

Воєнні чинники цього очевидні. Такою ж очевидною вже є кремлівська мрія про виграш часу для фіксації анексії новоокупованих територій України.

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План росії провалився

Спроба вмонтувати припинення вогню, тобто перемир'я, в зернову тему під час стамбульських зустрічей не вдалася через позицію України. Роздратування цією невдачею вилилося в демонстративний ракетний удар по Одеському порту. За збоченою логікою рф, це є "примушування до припинення вогню". Такими ж будуть російські провокації, якщо судна з українським зерном підуть з українських портів.

Але справа не тільки й не стільки в цьому. росія розпочала стратегічний розворот на Південь та Схід – Азію й Африку. рф зрозуміла та погодилася з тим, що її вже "виключили з Європи". І вона вже не ототожнює себе з Європою та Західним світом і – це найважливіше – не збирається туди повертатися. Для цього розвороту потрібен час – і в політиці, і в переконструюванні всієї економічної логістики.

Тим більше, що в росії також зрозуміли, що скасування санкцій не буде. А щоб мати цей час – потрібні перемовини та припинення вогню.

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Мрії кремля

У рф вже знають, що відносно України механізм ракетного примусу до перемовин та перемир'я не спрацює. Тому на перший план вийшли сподівання на те, що спрацює механізм газового примусу Європи, яка – за кремлівськими мріями – є "слабкою ланкою" і має примусити до припинення вогню Україну.

А оскільки ЄС (за кремлівськими переконаннями) повністю керований США, то стає зрозумілим кінцевий адресат переговорних мрій. Тим більше, що "теоретичний" фундамент російського бачення нового поділу світу не змінився з відомих пропозицій до США та НАТО від грудня 2021 року.

Звичайно, що рф буде намагатися використати для цього внутріполітичну ситуацію в Європі та США та посилювати потенційне невдоволення європейських виборців всілякими улюбленими економічними капостями.

Звичайно, що для порушення єдності ЄС та НАТО в рф будуть намагатися посилено використовувати лідерів Угорщини та Туреччини з їхніми синхронними закликами змінити ставлення до путіна. А паралельно спробують посилювати потенціал та вплив БРІКС та ШОС та нарощувати антизахідну кампанію в Африці та Азії.

Для перемоги в Великій війні XXI століття варто аналізувати та оцінювати будь-які сучасні події та місце України та Західної цивілізації в саме такому ширшому світовому контексті. Й, звісно, готуватися до російського шантажу Європи.

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