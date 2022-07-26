путін дуже хоче припинення вогню, перемир'я та переговорів
Джерело:фейсбук Андрія Клименка
Насправді рф палко прагне припинення вогню, перемир'я та переговорів. Навіщо? Справа не тільки в Україні. Саме про це свідчать результати нашого чергового моніторингу риторики найвищих посадовців росії в липні 2022 року.
Воєнні чинники цього очевидні. Такою ж очевидною вже є кремлівська мрія про виграш часу для фіксації анексії новоокупованих територій України.
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План росії провалився
Спроба вмонтувати припинення вогню, тобто перемир'я, в зернову тему під час стамбульських зустрічей не вдалася через позицію України. Роздратування цією невдачею вилилося в демонстративний ракетний удар по Одеському порту. За збоченою логікою рф, це є "примушування до припинення вогню". Такими ж будуть російські провокації, якщо судна з українським зерном підуть з українських портів.
Але справа не тільки й не стільки в цьому. росія розпочала стратегічний розворот на Південь та Схід – Азію й Африку. рф зрозуміла та погодилася з тим, що її вже "виключили з Європи". І вона вже не ототожнює себе з Європою та Західним світом і – це найважливіше – не збирається туди повертатися. Для цього розвороту потрібен час – і в політиці, і в переконструюванні всієї економічної логістики.
Тим більше, що в росії також зрозуміли, що скасування санкцій не буде. А щоб мати цей час – потрібні перемовини та припинення вогню.
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Мрії кремля
У рф вже знають, що відносно України механізм ракетного примусу до перемовин та перемир'я не спрацює. Тому на перший план вийшли сподівання на те, що спрацює механізм газового примусу Європи, яка – за кремлівськими мріями – є "слабкою ланкою" і має примусити до припинення вогню Україну.А оскільки ЄС (за кремлівськими переконаннями) повністю керований США, то стає зрозумілим кінцевий адресат переговорних мрій. Тим більше, що "теоретичний" фундамент російського бачення нового поділу світу не змінився з відомих пропозицій до США та НАТО від грудня 2021 року.
Звичайно, що рф буде намагатися використати для цього внутріполітичну ситуацію в Європі та США та посилювати потенційне невдоволення європейських виборців всілякими улюбленими економічними капостями.
Звичайно, що для порушення єдності ЄС та НАТО в рф будуть намагатися посилено використовувати лідерів Угорщини та Туреччини з їхніми синхронними закликами змінити ставлення до путіна. А паралельно спробують посилювати потенціал та вплив БРІКС та ШОС та нарощувати антизахідну кампанію в Африці та Азії.
Для перемоги в Великій війні XXI століття варто аналізувати та оцінювати будь-які сучасні події та місце України та Західної цивілізації в саме такому ширшому світовому контексті. Й, звісно, готуватися до російського шантажу Європи.
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