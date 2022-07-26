путин очень хочет прекращения огня, перемирия и переговоров
Источник:фейсбук Андрея Клименко
На самом деле рф горячо стремится к прекращению огня, перемирию и переговорам. Зачем? Дело не только в Украине. Именно об этом свидетельствуют результаты нашего очередного мониторинга риторики высших должностных лиц россии в июле 2022 года.
Военные причины этого очевидны. Так же очевидна уже кремлевская мечта о выигрыше времени для фиксации аннексии новооккупированных территорий Украины.
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План россии провалился
Попытка встроить прекращение огня, то есть перемирие, в зерновую тему во время стамбульских встреч не удалась из-за позиции Украины. Раздражение этой неудачей вылилось в демонстративный ракетный удар по Одесскому порту. По извращенной логике РФ, это "принуждение к прекращению огня". Таковы же будут российские провокации, если суда с украинским зерном уйдут из украинских портов.
Но дело не только и не столько в этом. россия начала стратегический разворот на Юг и Восток – Азию и Африку. россия поняла и согласилась с тем, что ее уже "исключили из Европы". И она уже не отождествляет себя с Европой и Западным миром и – это самое важное – не собирается туда возвращаться. Для этого разворота нужно время – и в политике, и в переконструировании всей экономической логистики.
Тем более что в россии также поняли, что отмены санкций не будет. А чтобы иметь это время, нужны переговоры и прекращение огня.
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Мечты кремля
В россии уже знают, что в отношении Украины механизм ракетного принуждения к переговорам и перемирию не сработает. Поэтому на первый план вышли надежды на то, что сработает механизм газового принуждения Европы, которая по кремлевским мечтам является "слабым звеном" и должна принудить к прекращению огня Украину.А поскольку ЕС (по кремлевским убеждениям) полностью управляемый США, становится понятным конечный адресат переговорных мечтаний. Тем более что "теоретический" фундамент российского видения нового разделения мира не изменился из известных предложений в США и НАТО с декабря 2021 года.
Конечно, россия будет пытаться использовать для этого внутриполитическую ситуацию в Европе и США и усиливать потенциальное недовольство европейских избирателей всевозможными любимыми экономическими пакостями.
Конечно, для нарушения единства ЕС и НАТО в россии будут пытаться усиленно использовать лидеров Венгрии и Турции с их синхронными призывами изменить отношение к путину. Параллельно попытаются усиливать потенциал и влияние БРИКС и ШОС и наращивать антизападную кампанию в Африке и Азии.
Для победы в Великой войне XXI века следует анализировать и оценивать любые современные события и место Украины и Западной цивилизации именно в таком широком мировом контексте. И, конечно, готовиться к российскому шантажу Европы.
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