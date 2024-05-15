Путін знову заявив про готовність до переговорів за китайським сценарієм

Російський президент заявив, що готовий до переговорів на основі китайського мирного плану. Також він поскаржився на санкції, накладені на країну-агресорку та розповів про готовність до переговорів за китайським мирним планом, але з гарантіями для Росії.

Владімір Путін напередодні поїздки до Китаю дав інтерв'ю китайському інформаційному агентству Сіньхуа. Він знову, на фоні нового наступу, заявляє, що Росія "відкрита до діалогу" та "хоче всеосяжного, стійкого і справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами".

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Путін хоче гарантій

Президент Росії каже, що можливі переговори мають враховувати інтереси всіх залучених у цей конфлікт країн, в тому числі і Росії. Крім того, Путін захотів надійних гарантій для країни, яка сама ніколи не дотримується жодних гарантій безпеки.

Він лицемірно заявив, що "проблема гарантій у їх ненадійності".

Головна проблема – це якраз надійність будь-яких гарантій, тому що ми маємо справу з державами, правлячі кола яких віддають перевагу світоустрою не на основі міжнародного права, а "порядку, заснованому на правилах", про які вони постійно говорять, але яких ніхто не бачив,

– заявляє Путін.

Також глава Кремля заявив, що його війська не тікали з півночі України під ударами ЗСУ, а самі відійшли в рамках "домовленостей, досягнутих навесні 2022 року", а самі домовленості, начебто, були "зірвані Україною". Хоча, очільник МЗС Дмитро Кулеба говорив, що позиції сторін "були настільки різними, а вимоги Росії настільки абсурдними, що перспективи якогось реального рішення навіть не проглядалися".

Росія підтримала мирний план Китаю

Путін каже, що пропозиції Китаю щодо миру хороші, але вони, начебто, не знаходять підтримки серед західних країн, які не готові до чесного та рівноправного діалогу.

Втім, Китай, представивши свій мирний план, виставляє себе миротворцем, але повністю відображає наративи російської пропаганди та не засуджує її вторгнення в Україну.

Путін також поскаржився на західні санкції та заморозку закордонних активів, якими, начебто, намагаються покарати Росію, ізолювати і послабити її. Крім того, Путін знову плів нісенітниці про "відродження нацизму" в Україні.

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