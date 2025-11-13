Документи у Путіна вже прописані, – військовий оглядач спрогнозував плани Росії щодо війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може розширити війну на Європу, не завершуючи бойових дій в Україні. Це знову загострило дискусію про плани Кремля та підготовку до можливого другого фронту.

Військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Росія накопичує ресурси й моделює сценарії нової ескалації. Він зауважив, що її військові рішення свідчать про готовність діяти ширше, ніж лише в межах України.

Дивіться також Обговорили примус Путіна до завершення війни і не тільки: Сибіга зустрівся з Держсекретарем США

Плани Росії щодо розширення війни в Європі

Під час навчань "Захід 2025" Росія відпрацьовувала сценарії не лише на території Білорусі, а й на морських та повітряних напрямках, де вже фіксують порушення простору європейських держав. Усе це супроводжується активністю російських безпілотників і наближенням їхніх військових до територіальних вод країн НАТО.

Ми неодноразово спостерігаємо порушення повітряного простору та підхід російських військ до територіальних вод європейських країн,

– зазначив військовий оглядач.

Нові закони про безперервну мобілізацію і призов резервістів доповнюють картину масштабної підготовки. У штабах розглядають моделі можливого другого фронту, під який уже формують потрібні сили та інструменти.

Північнокорейський фактор у планах Кремля

Окремим елементом російської підготовки стало залучення підготовлених північнокорейських військових. Москва розглядає їх як квазісили, здатні посилити її дії проти будь-якої європейської держави. Цей аспект додає невизначеності, адже реальний контроль над рішеннями Пхеньяна залишається у Кремля.

Росія підготовила і навчила північнокорейських солдатів, яких може залучити як квазі війська проти будь-якої країни Європейського Союзу,

– підкреслив Тимочко.

Використання таких підрозділів може розширити можливості Москви для створення додаткових напрямків тиску. Це також дозволяє їй діяти агресивніше, не витрачаючи одразу власні сили.

Чи готова Росія до відкриття другого фронту?

Рішення Кремля виглядають як підготовка до масштабніших дій, здатних охопити частину європейського напрямку. Москва формує систему, яка дозволяє збільшувати чисельність військ без пауз і обмежень.

Так, виглядає, що вони готуються до відкриття другого фронту. На рівні російських штабів, зокрема генерального штабу, такі документи вже прописані й пропрацьовані. Ці плани змодельовані, і під них зараз готують ресурс,

– акцентував військовий.

Путін розраховує не лише на військові можливості, а й на психологічний ефект тиску на європейські суспільства. Він сподівається, що агресивна тактика може надломити моральний стан цивільних. Такий розрахунок є частиною його стратегії впливу без оголошення повномасштабних операцій.

Путін прораховує, що варварським агресивним підходом він зможе надломити моральний стан європейського населення,

– зазначив Тимочко.

Втім, поведінку суспільств у момент реальної загрози передбачити неможливо, і досвід України це підтверджує. Плани Кремля можуть різко змінюватися після першого зіткнення, коли ініціативу отримує той, хто виявить більше наполегливості та здатності тримати оборону. Саме цей чинник робить потенційний конфлікт непередбачуваним для обох сторін.

Плани Путіна: чи Росія готує нову ескалацію в Європі?