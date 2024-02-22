Міг надихнути: розміщення Росією ядерної зброї в космосі пов'язують з Ілоном Маском, – WT

Росія готується вивести на орбіту протисупутникову зброю. Ймовірно, це пов'язано із супутниками Starlink, які ще на початку повномасштабної війни допомогли у сповільненні вторгнення країни-агресорки в Україну.

Нещодавно відомий американський мільярдер Ілон Маск вкотре зіграв на руку російському диктатору Владіміру Путіну. Підприємець заявив, що Україна у будь-якому разі програє війну, тому наша держава буцімто мусить укласти з Росією "мирну угоду".

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Надихнув Путіна

Як зазначає Washington Times, війна Росії з Україною продемонструвала фундаментальну важливість супутників під час ведення бойових дій у сучасних умовах. Мовиться, що росіянам надзвичайно важко нівелювати цю перевагу ЗСУ.

У такому випадку застосування ядерної зброї у космосі теоретично могло б стати для Росії виходом із ситуації. Все ж російські війська неодноразово намагалися заблокувати Україні доступ до Starlink.

Втім, аналітики переконані в тому, що ворог не досяг у цьому успіху. Причина полягає в тому, що структура супутників Ілона Маска та їхнє розташування є відносно ближче до Землі, ніж інші супутники.

У матеріалі наголошується, що це ускладнює нейтралізацію системи за допомогою звичайної зброї, що запускається з Землі.

Видання наголошує, якщо неоднозначні висновки американської розвідки виявляться точними, то російський диктатор Владімір Путін, ймовірно, розглядає використання передової зброї.

Йдеться про протикосмічну авіацію, яка нібито є єдиним надійним способом, аби позбутися Starlink та інших подібних систем у майбутніх конфліктах.

Зокрема фахівці стурбовані тим, що ефект від застосування протисупутникової зброї вийде далеко за межі поля боя в Україні й матиме важкі економічні наслідки для усього світу.

Деякі інсайдери з питань національної безпеки побоюються, що Путін може піти на такий радикальний крок, якщо врешті-решт зіткнеться з певною поразкою в Україні або іншим чином відчує себе затиснутим Заходом.

Однак небезпека не обмежується Росією. Експерти попереджають, що Китай також придивляється до протисупутникової зброї в рамках значно ширшого стратегічного плану.

До прикладу Пекін міг би розглядати велику атаку у космосі як спосіб нейтралізувати своїх ворогів перед повномасштабним наземним вторгненням на Тайвань.

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