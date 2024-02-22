Мог вдохновить: размещение Россией ядерного оружия в космосе связывают с Илоном Маском, – WT

Россия готовится вывести на орбиту противоспутниковое оружие. Вероятно, это связано со спутниками Starlink, которые еще в начале полномасштабной войны помогли в замедлении вторжения страны-агрессора в Украину.

Недавно известный американский миллиардер Илон Маск в очередной раз сыграл на руку российскому диктатору Владимиру Путину. Предприниматель заявил, что Украина в любом случае проиграет войну, поэтому наше государство якобы должно заключить с Россией "мирное соглашение".

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Вдохновил Путина

Как отмечает Washington Times, война России с Украиной продемонстрировала фундаментальную важность спутников при ведении боевых действий в современных условиях. Говорится, что россиянам чрезвычайно трудно нивелировать это преимущество ВСУ.

В таком случае применение ядерного оружия в космосе теоретически могло бы стать для России выходом из ситуации. Все же российские войска неоднократно пытались заблокировать Украине доступ к Starlink.

Впрочем, аналитики убеждены в том, что враг не достиг в этом успеха. Причина заключается в том, что структура спутников Илона Маска и их расположение является относительно ближе к Земле, чем другие спутники.

В материале отмечается, что это затрудняет нейтрализацию системы с помощью обычного оружия, запускаемого с Земли.

Издание отмечает, если неоднозначные выводы американской разведки окажутся точными, то российский диктатор Владимир Путин, вероятно, рассматривает использование передового оружия.

Речь идет о противокосмической авиации, которая якобы является единственным надежным способом, чтобы избавиться от Starlink и других подобных систем в будущих конфликтах.

В частности специалисты обеспокоены тем, что эффект от применения противоспутникового оружия выйдет далеко за пределы поля боя в Украине и будет иметь тяжелые экономические последствия для всего мира.

Некоторые инсайдеры по вопросам национальной безопасности опасаются, что Путин может пойти на такой радикальный шаг, если в конце концов столкнется с определенным поражением в Украине или иным образом почувствует себя зажатым Западом.

Однако опасность не ограничивается Россией. Эксперты предупреждают, что Китай также присматривается к противоспутниковому оружию в рамках значительно более широкого стратегического плана.

К примеру Пекин мог бы рассматривать большую атаку в космосе как способ нейтрализовать своих врагов перед полномасштабным наземным вторжением на Тайвань.

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