Про це 24 Каналу розказав політолог Микола Давидюк, зауваживши, що з Маском намагаються працювати. Однак чи буде результат – покаже час. До слова, Маск заявив, що його компанії, "ймовірно, зробили для підриву Росії більше, ніж будь-хто".

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"Наскільки це буде ефективно – покаже час. Вони хочуть його захантити по релігійній лінії й потім, щоби він зазнайомив з Трампом. Подивимося. План виглядає цікаво", – сказав Давидюк.

Стратегічні цілі Маска

Ілон Маск, переконаний політолог, грає у свою гру. Він використовує як Владіміра Путіна, так і Дональда Трампа.

Нині є тренд просідання впливу політиків. Особливо, якщо говорити про публічні впливи. Купивши мережу Х, яка раніше називалася Twitter, Маск отримав доступ до найбільших медіа, а також до журналістів, політиків та дипломатів. Адже усі сиділи саме там.

Зараз він цим всім крутить, як хоче. Він може підкручувати алгоритм, він може запускати ті процеси, які йому цікаві. Маск просто хоче бути навіть не президентом Сполучених Штатів. Маск хоче бути "президентом всіх президентів",

– зауважив Давидюк.

Політолог вважає, що Маск як бізнесмен може приїхати до будь-якого президента та прем'єра, а вони зустрічатимуть його чи не найповажніше. А також готові будуть віддати усе без жодних переговорів. Мовляв, мільярдер може написати у мережі Х та підняти рейтинги.

"Яка ціль цього? Я не думаю, що популярність і просто его літати з сином до президента. Я думаю, що ціль може бути – пошук ресурсу для колонізації Марсу. Це, якщо говорити з його працівниками зі SpaceX. Це може бути просто розвиток бізнесу", – припускає Давидюк.

За його словами, співробітники цієї компанії кажуть про те, що автомобілі Tesla – це паливо для SpaceX, аби "колонізувати нові планети". Тобто Ілон Маск може мати свої космічні, стратегічні цілі, які зовсім не пов'язані із рутиною у світі. Однак при цьому важливо не втратити реальний зв'язок із ситуацією.

Бо, якщо Росія перемагає в Україні, зміниться світовий порядок. І тоді все те, на чому Маск заробив гроші, буде перекреслене. І тоді поваги до нього як представника Штатів у бізнесі в Китаї чи в Росії не буде. Нам теж треба змінити ставлення до Маска. Тобто він грає у свою гру і нам треба грати у свою,

– наголосив Давидюк.

Скандальні заяви Маска