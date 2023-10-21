У Путіна короткий горизонт планування: на який розвиток війни сподівається диктатор

Російська армія не спроможна перемогти українську на полі бою й виконати завдання, які ставить перед нею кремлівський диктатор. З огляду на це, агресору не лишається іншого виходу, аніж тримати оборону й очікувати, що його противники "втомляться від війни".

Про це 24 Каналу розповів російський політик і чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров. На його думку, Кремль не має довгострокової стратегії щодо війни з Україною і покладається виключно на свою ресурсну базу.

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У Путіна немає ґрунтовного плану

Головне сподівання Путіна та його оточення полягає в тому, що Росія буде здатна втриматись у війні на виснаження. Натомість, якщо США або Україна втомляться від війни, Кремль може вийти з неї переможцем.

Затяжна війна дає Путіну нові можливості для розбалансування безпекової ситуації в світі. Бачачи деяку нерішучість американців у допомозі Києву, ХАМАС та його спільники припустили, що їхня агресія також не викличе належної відповіді.

"Путін не думає на багато ходів вперед. У диктаторів зазвичай взагалі вкрай короткий горизонт планування, який вкрай рідко супроводжується якоюсь стратегією. Не варто шукати в діях Путіна якогось глибокого задуму", – переконаний Каспаров.

Скільки ще може протриматись Путін

Російські керівники передбачають, що економічно агресор здатний протриматись щонайменше до кінця 2024 року. Саме тоді в Сполучених Штатах може змінитися влада, яка може обрати менш вигідний для України курс.

Поки що росіяни не протестують проти ведення безглуздої війни проти України, а Захід не вдається до рішучих дій проти Росії. Це дозволяє Путіну маневрувати й сподіватися, що час гратиме на його користь, навіть якщо це зовсім не відповідає дійсності.

"Зараз ми бачимо, як російська економіка воєнізується. Звичайно, це правда, що Росія становить лише 1,5% світової економіки, однак Путін робить усе, щоб принаймні чверть російського виробництва обслуговувала війну проти України. І поки що Захід не відповів на цю воєнізацію симетрично", – зазначив російський політик.

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Водночас російські ресурси не є безмежними. Росія не здатна сьогодні мобілізувати "мільйон військових", тому вона підживлює своє окупаційне угруповання незначною кількістю нових солдатів та підрозділів.

Путін не готовий до ризикованих рішень. Тому він намагається обережно підтримувати поточну ситуацію, діючи за логікою "прожити ще один день, а потім придумати щось нове".

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