Як зазначають журналісти, сталося це у другій половині дня 11 жовтня. Відомо, що морський бойовий корабель "Райо" зафіксував відразу два судна поблизу виняткової економічної зони Іспанії.

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Що відбувалося далі

За наявними даними, мовиться про російський підводний човен класу "Кіло ІІ", а також буксир "Сергій Балк". Відомо, що "Райо" супроводжував військові кораблі країни-агресорки на південь від Балеарських островів. І робив він це доти, поки судна не покинули води, які перебувають під відповідальністю Іспанії.

Міноборони Іспанії наголошує, що російський підводний човен і буксир до територіальних вод країни не заходили. Їх фіксували у водах, які становлять інтерес для Іспанії та за які вона відповідає. Водночас у відомстві зазначають, що у процесі супроводу немає нічого особливого. Це процедура, яку виконують щодо усіх суден, які підпливають до цих зон інтересу.

Звернімо увагу на те, що Україні вдалося заблокувати Чорноморський флот Росії. В ОК "Південь" розповіли, яку загрозу він усе ще може нести.

Чим загрожує Чорноморський флот Росії

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що зараз ворог береже свої ракети. Це він робить, щоб повторити тогорічний період блекаутів. Цілком імовірно, що "Калібри" окупанти притримують, щоб бити ними по об'єктах енергетичної інфраструктури, адже це високоточна зброя.

Тому ми зараз намагаємось хоча б нейтралізувати їхній вплив на цивільне судноплавство корабельним способом, коли вони патрулювали більше районів Чорного моря, ніж зараз, і намагалися тероризувати там судна цивільного флоту,

– пояснила вона.

За її словами, наразі у російських загарбників залишається лише повітряний спосіб. Вона зауважила, що йдеться про тактичну авіацію, якою вони дошкуляють цивільному судноплавству, скидаючи у напрямку острова Зміїний або керовані авіабомби, або інші вибухові пристрої.