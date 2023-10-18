Про це 24 Каналу заявила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, Чорноморський флот Росії доведений до відчаю, тому загарбники можуть мститися у ракетний спосіб.

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Росіяни бережуть ракети

Наталія Гуменюк зазначила, що, очевидно, росіяни зараз бережуть ракети для повторення тогорічного періоду блекаутів. Це цілком ймовірно, адже ракети "Калібр" – високоточна зброя, яка може працювати по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Тому ми зараз намагаємось хоча б нейтралізувати їхній вплив на цивільне судноплавство корабельним способом, коли вони патрулювали більше районів Чорного моря, ніж зараз, і намагалися тероризувати там судна цивільного флоту,

– пояснила вона.

Зараз в окупантів лишається тільки повітряний спосіб. Це тактична авіація, за допомогою якої вони час від часу дошкуляють цивільному судноплавству, скидаючи у напрямку острова Зміїний або керовані авіабомби, або інші вибухові пристрої.

Гуменюк про російський флот: дивіться відео

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