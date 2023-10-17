Наразі Чорне море потужно штормить, що грає на руку Україні. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.
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У Чорному морі один російський ракетоносій
За її словами, шторми в Чорному морі стали більш потужними після тектонічних процесів, які призвели до потужного землетрусу, зокрема в Туреччині.
Очевидно, що тектонічні процеси відбиваються і далі на цьому,
– сказала Гуменюк і додала, що 4 – 5 балів – це дуже велике хвилювання моря.
Через шторм, як пояснила спікерка, надводні ракетоносії Росії були заведені у пункти базування.
Гуменюк розповіла, що зараз на бойовому чергуванні ворога перебуває тільки підводний ракетоносій. Його спорядження до 4 крилатих ракет типу "Калібр".
Яка небезпека від підводного ракетоносія
Спікерка нагадала, що підводні ракетоносії становлять підвищену небезпеку. Річ у тім, що виявлення пусків саме з підводного човна для систем ППО може бути ускладненим.
Гуменюк заявила, що коли громадян попереджають про загрозу пусків з підводного човна, то для переходу в укриття є декілька хвилин.
Речниця повідомила, що наразі корабельне угруповання Росії продовжує перебувати в тому самому районі, де йому поки що здається безпечно. Це від східного узбережжя окупованого Криму до Новоросійська.
Всього у морі, за словами Гуменюк, перебуває 9 ворожих кораблів. Однак вона зазначила, що деякі кораблі ворога будуть ще заведені у пункти базування через шторм.
Один корабель окупантів висвітлює надводну обстановку в Азовському морі.