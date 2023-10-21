Как отмечают журналисты, это произошло во второй половине дня 11 октября. Известно, что морской боевой корабль "Райо" зафиксировал сразу два судна вблизи исключительной экономической зоны Испании.

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Что происходило дальше

По имеющимся данным, говорится о русской подводной лодке класса "Кило II", а также буксире "Сергей Балк". Известно, что "Райо" сопровождал военные корабли страны-агрессора к югу от Балеарских островов. И делал он это, пока суда не покинули воды, которые находятся под ответственностью Испании.

Минобороны Испании отмечает, что российская подлодка и буксир в территориальные воды страны не заходили. Их фиксировали в водах, представляющих интерес для Испании и за которые она отвечает. В то же время в ведомстве отмечают, что в процессе сопровождения нет ничего особенного. Это процедура, которую выполняют по всем судам, которые подплывают к этим зонам интереса.

Обратим внимание на то, что Украине удалось заблокировать Черноморский флот России. В ОК "Юг" рассказали, какую угрозу он все еще может нести.

Чем грозит Черноморский флот России

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что сейчас враг бережет свои ракеты. Это он делает, чтобы повторить период блекаутов. По всей вероятности, "Калибры" оккупанты придерживают, чтобы бить ими по объектам энергетической инфраструктуры, ведь это высокоточное оружие.

Поэтому мы сейчас пытаемся хотя бы нейтрализовать их влияние на гражданское судоходство корабельным способом, когда они патрулировали больше районов Черного моря, чем сейчас, и пытались терроризировать там суда гражданского флота.

– объяснила она.

По ее словам, сейчас у российских захватчиков остается только воздушный способ. Она отметила, что речь идет о тактической авиации, которой они донимают гражданское судоходство, сбрасывая в направлении острова Змеиный или управляемые авиабомбы, или другие взрывные устройства.