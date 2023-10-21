У Путина короткий горизонт планирования: на какое развитие войны надеется диктатор

Российская армия не может победить украинский на поле боя и выполнить задачи, которые ставит перед ней кремлевский диктатор. Учитывая это, агрессору не остается другого выхода, чем держать оборону и ожидать, что его противники "устанут от войны".

Об этом 24 Каналу рассказал российский политик и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. По его мнению, Кремль не имеет долгосрочной стратегии войны с Украиной и полагается исключительно на свою ресурсную базу.

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У Путина нет основательного плана

Главная надежда Путина и его окружение состоит в том, что Россия будет способна удержаться в войне на истощение. И если США или Украина устанут от войны, Кремль может выйти из нее победителем.

Затяжная война дает Путину новые возможности для расшатывания ситуации в мире. Так, видя некоторую нерешительность американцев в помощи Киеву, ХАМАС и его подельники предположили, что их агрессия также не вызовет должного ответа.

"Путин не думает о многих ходах вперед. У диктаторов обычно вообще крайне короткий горизонт планирования, который крайне редко сопровождается какой-нибудь стратегией. Не стоит искать в действиях Путина какой-то глубокий замысел", – убежден Каспаров.

Сколько еще может продержаться Путин

Российские руководители предполагают, что экономически агрессор способен продержаться как минимум до конца 2024 года. Именно тогда в Соединенных Штатах могут прийти у власти те, кто способны выбрать менее выгодный для Украины курс.

Пока что россияне не протестуют против ведения бессмысленной войны против Украины, а Запад не предпринимает решительных действий против России. Это позволяет Путину маневрировать и надеяться, что время будет играть в его пользу, даже если это совсем не соответствует действительности.

"Сейчас мы видим, как российская экономика военизируется. Конечно, это правда, что Россия составляет всего 1,5% мировой экономики, однако Путин делает все, чтобы по крайней мере четверть российского производства обслуживала войну против Украины. И пока что Запад не ответил на эту военизацию симметрично", – отметил российский политик.

Гарри Каспаров о планах Кремля на продолжение войны: смотрите видео

В то же время российские ресурсы не безграничны. Россия не способна сегодня мобилизовать "миллион военных", поэтому она подпитывает свою оккупационную группировку незначительным количеством новых солдат и подразделений.

Путин не готов к рискованным решениям. Поэтому он старается осторожно поддерживать текущую ситуацию, действуя по логике "прожить еще один день, а затем придумать что-нибудь новое".

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