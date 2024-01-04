Путін уже не хоче говорити про війну: як вибухи в прикордонних регіонах діють на росіян

Часті вибухи у прикордонних російських регіонах певним чином впливають на населення. А Путін останнім часом почав уникати згадок про війну, яку сам же розв'язав проти України.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен зауважив 24 Каналу, що глава Кремля не хоче відповідати на запитання свого народу, які стосуються війни.

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Чому Путін припинив говорити про війну

Політтехнолог зазначив, що Путіну нічого продемонструвати своєму народові, адже немає результатів на полі бою. Проте російському диктатору все ж доводиться відповідати на незручні запитання росіян.

Неприємно йому (Путіну – 24 Канал) говорити про війну, це вже помітно,

– наголосив Тизенгаузен.

Дуже чітко це, зауважив він, продемонструвала новорічна промова Путіна. Під час цього дійства вже не було ні солдатиків у камуфляжах, ні перевдягнених співробітників федеральної служби охорони, ані слова "війна". Натомість російський диктатор щось говорив про місію "великої Росії", сім'ю.

Як можуть вплинути на росіян вибухи у прикордонні

Тизенгаузен вважає, що єдине, до чого можуть призвести регулярні вибухи у прикордонних російських регіонах, – збільшення кількості людей, які хочуть якнайшвидшого завершення війни. Однак вони не будуть відкрито засуджувати Путіна, закликаючи закінчувати війну.

На його думку, росіяни, як не парадоксально, звинувачуватимуть Україну, загалом будь-кого в тому, що на їхні будинки падають ракети, які вони самі ж і збивають.

Але вони підсвідомо хотітимуть повернутись до того рівня комфорту, який у них був,

– заявив політтехнолог.

Він зауважив, що, наприклад, у тимчасово окупованому Криму багато хто вже говорить про те, що треба закінчувати війну, тому що тривоги у них там часто лунають.

Звісно ж, додав Тизенгаузен, залишаються там і ті, які все ще стверджують, що російська армія ось-ось переможе. Але це "скоро" триває вже майже 2 роки.

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