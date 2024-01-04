Ще у листопаді 2022 року російський диктатор Владімір Путін надав повноваження владі Москви щодо створення спеціальної силової структури для охорони столичного метрополітену. Пізніше вона отримала назву "відомчої охорони уряду Москви".

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У Кремлі нарощують сили оборони

Британська розвідка повідомляє, що з липня 2023 року ця структура почала набувати рис парамілітарної організації. Зокрема, вона отримала дозвіл застосовувати вогнепальну зброю. До неї планують залучити 15 тисяч осіб, з яких, ймовірно, уже вдалося доєднати кілька тисяч.

Експерти зазначають, що це ще один приклад російської традиції створювати парамілітарні структури, окремі від регулярної армії.

Аналітики також припускають, що поштовхом до посилення "відомчої охорони" стали побоювання щодо готовності силових структур у Москві після невдалого заколоту лідера ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина.

Також проєкт є можливістю для москвичів добровільно взятися за "патріотичні" обов’язки у воєнний час, уникаючи при цьому відправлення на передову в Україні. Мер Москви Сергій Собянін досі успішно обмежував прямий вплив конфлікту на жителів столиці, які живуть відносно добре,

– повідомили у розвідці.

Як зазначили у відомстві, більшість росіян, які поповнюють російську статистику втрат в Україні, походять з бідніших провінційних регіонів.

Що відомо про заколот Пригожина