Еще в ноябре 2022 года российский диктатор Владимир Путин предоставил полномочия властям Москвы по созданию специальной силовой структуры для охраны столичного метрополитена. Позже она получила название "ведомственной охраны правительства Москвы".

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В Кремле наращивают силы обороны

Британская разведка сообщает, что с июля 2023 года эта структура начала приобретать черты парамилитарной организации. В частности, она получила разрешение применять огнестрельное оружие. В нее планируют привлечь 15 тысяч человек, из которых, вероятно, уже удалось присоединить несколько тысяч.

Эксперты отмечают, что это еще один пример российской традиции создавать парамилитарные структуры, отдельные от регулярной армии.

Аналитики также предполагают, что толчком к усилению "ведомственной охраны" стали опасения готовности силовых структур в Москве после неудачного мятежа лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Также проект является возможностью для москвичей добровольно взяться за патриотические обязанности в военное время, избегая при этом отправления на передовую в Украине. Мэр Москвы Сергей Собянин до сих пор успешно ограничивал прямое влияние конфликта на живущих относительно хорошо жителей столицы,

– сообщили в разведке.

Как отметили в ведомстве, большинство россиян, восполняющих российскую статистику потерь в Украине, происходят из более бедных провинциальных регионов.

Что известно о мятеже Пригожина